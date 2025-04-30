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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/moskovadaki-zafer-gecidini-tehdit-eden-zelenskiye-rusyadan-tepki-baris-cabalarini-baltaliyor-1095796732.html
Moskova’daki Zafer geçidini tehdit eden Zelenskiy’e Rusya’dan tepki: ‘Barış çabalarını baltalıyor’
Moskova’daki Zafer geçidini tehdit eden Zelenskiy’e Rusya’dan tepki: ‘Barış çabalarını baltalıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i 9 Mayıs Moskova’da düzenlenecek askeri geçit törenine yönelik tehditleriyle barış çabalarını... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T09:34+0300
2025-04-30T09:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
vladimir zelenskiy
nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
tehdit
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Rusya’nın ‘hassas noktaları’ ile ilgili tehditlerini ve Moskova'nın Zafer Bayramı'nın 80. Yıldönümü geçit töreniyle ilgili “endişelerinde haklı” olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova, Telegram paylaşımında, “Ukrayna yönetimi canlı yayında terörist saldırılar planlarken Kiev rejiminin ne tür bir ‘ateşkesinden’ bahsedebiliriz?” diye yazdı.Zelenskiy'nin tehditlerini, “kendisinin ve aşırılık yanlısı güruhunun” barış çabalarını baltaladığının yeni bir delili olarak nitelendiren Rus diplomat, “Bir de bununla övünüyorlar. Gerçi klasik teröristler böyle yapar ya” diye ekledi.Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz Cuma günü, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşme sırasında, Ukrayna ile önkoşulsuz müzakereye hazır olduklarını teyit etmişti.Moskova, Kiev rejiminin anlaşmaya yanaşmadığına defalarca işaret etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Zelenskiy’in Londra'daki Ukrayna görüşmesini, Paskalya ateşkesini ve enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu bozduğunu vurgulamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda ABD’yle yapılan görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha yapılacak pek çok görüşme olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/abd-avustralyanin-ukraynaya-eski-abramslari-gondermesine-izin-vermedi-1095794947.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, tehdit
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, tehdit

Moskova’daki Zafer geçidini tehdit eden Zelenskiy’e Rusya’dan tepki: ‘Barış çabalarını baltalıyor’

09:34 30.04.2025
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’i 9 Mayıs Moskova’da düzenlenecek askeri geçit törenine yönelik tehditleriyle barış çabalarını bozmakla suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Rusya’nın ‘hassas noktaları’ ile ilgili tehditlerini ve Moskova'nın Zafer Bayramı'nın 80. Yıldönümü geçit töreniyle ilgili “endişelerinde haklı” olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Zaharova, Telegram paylaşımında, “Ukrayna yönetimi canlı yayında terörist saldırılar planlarken Kiev rejiminin ne tür bir ‘ateşkesinden’ bahsedebiliriz?” diye yazdı.
Zelenskiy'nin tehditlerini, “kendisinin ve aşırılık yanlısı güruhunun” barış çabalarını baltaladığının yeni bir delili olarak nitelendiren Rus diplomat, “Bir de bununla övünüyorlar. Gerçi klasik teröristler böyle yapar ya” diye ekledi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz Cuma günü, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşme sırasında, Ukrayna ile önkoşulsuz müzakereye hazır olduklarını teyit etmişti.
Moskova, Kiev rejiminin anlaşmaya yanaşmadığına defalarca işaret etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Zelenskiy’in Londra'daki Ukrayna görüşmesini, Paskalya ateşkesini ve enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin moratoryumu bozduğunu vurgulamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda ABD’yle yapılan görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da daha yapılacak pek çok görüşme olduğunu kaydetmişti.
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