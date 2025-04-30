https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/trump-putinin-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirmek-istedigine-inaniyor-1095793227.html
Trump, Putin’in Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek istediğine inanıyor
Trump, Putin’in Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek istediğine inanıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Ukrayna krizine bir çözüm bulmak istediğine inandığını belirtti. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T07:31+0300
2025-04-30T07:31+0300
2025-04-30T07:38+0300
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ABD lideri Donald Trump, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmaya son vermek istediğini dile getirdi.Trump, “Onun (Putin) savaşı durdurmak istediğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.Rusya liderinin ona saygı duyduğu ve “Ukrayna’nın tümünü ele geçirmeyeceği” görüşünü dile getiren ABD Başkanı, öte yandan Putin’in barış anlaşması konusunda “onu biraz oyalıyor” olabileceği ihtimalini dışlamadı.Daha önce Trump, Putin ile anlaşmayı Vladimir Zelenskiy ile anlaşmaktan daha kolay bulduğunu ifade etmişti. ABD Başkanı, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’i Beyaz Saray ziyareti sırasında, Washington’dan daha fazla güvenlik desteği talep ederek “bağırmaya başladığı” için eleştirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumartesi günkü açıklaması sırasında, Vladimir Putin’in ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşme sırasında, Rusya’nın ön koşulsuz olarak Ukrayna’yla müzakereler başlatmaya hazır olduğunu teyit ettiğini bildirmişti.Rusya lideri, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar ateşkes ilan etmişti. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacağı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/nebenzya-ukraynanin-ateskese-onay-vermesi-muzakerelere-bir-baslangic-olabilir-1095792198.html
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, ukrayna
Trump, Putin’in Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek istediğine inanıyor
07:31 30.04.2025 (güncellendi: 07:38 30.04.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Ukrayna krizine bir çözüm bulmak istediğine inandığını belirtti.
ABD lideri Donald Trump, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki çatışmaya son vermek istediğini dile getirdi.
Trump, “Onun (Putin) savaşı durdurmak istediğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.
Rusya liderinin ona saygı duyduğu ve “Ukrayna’nın tümünü ele geçirmeyeceği” görüşünü dile getiren ABD Başkanı, öte yandan Putin’in barış anlaşması konusunda “onu biraz oyalıyor” olabileceği ihtimalini dışlamadı.
Daha önce Trump, Putin ile anlaşmayı Vladimir Zelenskiy ile anlaşmaktan daha kolay bulduğunu ifade etmişti. ABD Başkanı, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’i Beyaz Saray ziyareti sırasında, Washington’dan daha fazla güvenlik desteği talep ederek “bağırmaya başladığı” için eleştirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumartesi günkü açıklaması sırasında, Vladimir Putin’in ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşme sırasında, Rusya’nın ön koşulsuz olarak Ukrayna’yla müzakereler başlatmaya hazır olduğunu teyit ettiğini bildirmişti.
Rusya lideri, Zafer'in 80. yıldönümü günlerinde, 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar ateşkes ilan etmişti. Bu dönemde bütün silahlı faaliyetler durdurulacağı belirtilmişti.