https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/nebenzya-ukraynanin-ateskese-onay-vermesi-muzakerelere-bir-baslangic-olabilir-1095792198.html

Nebenzya: Ukrayna’nın ateşkese onay vermesi, müzakerelere bir başlangıç olabilir

Nebenzya: Ukrayna’nın ateşkese onay vermesi, müzakerelere bir başlangıç olabilir

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'nın ateşkesi desteklemesi durumunda barış görüşmeleri için bir başlangıç olabileceğini, Zelenskiy'nin... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T04:49+0300

2025-04-30T04:49+0300

2025-04-30T04:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

vasiliy nebenzya

rusya

ukrayna

moskova

bm güvenlik konseyi

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova tarafından Zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla önerilen ateşkesi Ukrayna’nın desteklemesi halinde, bunun iki ülke arasında barış görüşmeleri için bir başlangıç olabileceğini söyledi.Nebenzya, “Ukrayna tarafının bizim örneğimizi izlemesini, Mayıs ayında ateşkese katılmasını umuyoruz. Böyle bir adım, Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan barış görüşmeleri için bir başlangıç olabilir" dedi.Ayrıca Nebenzya, 'Kiev rejiminin liderinin meşruiyetiyle ilgili mevcut soruna rağmen' Rusya’nın müzakerelere hazır olduğunu vurguladı. Diplomat, Kuzey Kore’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden Kursk bölgesinin kurtarılmasına yaptığı yardımdan dolayı 'Koreli kardeşlere derin şükranlarını' sunarak Kuzey Kore’nin bu operasyona katılımının uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.Rusya ve ABD diyaloğu devam ediyorKonuşmasında Nebenzya, Rusya ile ABD arasındaki diyaloğun devam ettiğini ve Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik gelecekteki barış planının çerçevesine dair birçok ayrıntının ele alınacağını belirtti.Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi oturumunda, “Rusya-Amerika diyaloğu devam ediyor. Gelecekteki barış planının çerçevesine ilişkin birçok ayrıntının görüşülmesi gerekiyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rus-milletvekili-seremet-zelenskiyin-ateskes-aciklamalari-bloften-ibaret-1095791545.html

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vasiliy nebenzya, rusya, ukrayna, moskova, bm güvenlik konseyi