https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/trump-ilk-100-gununu-degerlendirdi-100-yilin-en-koklu-degisimini-gerceklestirdik-1095791999.html

Trump ilk 100 gününü değerlendirdi: '100 yılın en köklü değişimini gerçekleştirdik'

Trump ilk 100 gününü değerlendirdi: '100 yılın en köklü değişimini gerçekleştirdik'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdiği konuşmasında, "100 gün içinde Washington'da neredeyse 100 yılın en köklü değişimini... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T04:24+0300

2025-04-30T04:24+0300

2025-04-30T04:24+0300

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ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk 100 gününü değerlendirdi.Trump, "100 gün içinde Washington'da neredeyse 100 yılın en köklü değişimini gerçekleştirdik" değerlendirmesini yaparak, konuşmasının büyük bölümünde sınır güvenliğini sağlama yolunda attıkları adımları ve ekonomide yaptıklarını anlattı.'Düzensiz göçmen girişi rekor seviyede düştü'Konuşmasında, en önemli seçim vaadinin 'sınırdan düzensiz göçmen geçişlerini engellemek' olduğunu söyleyen Trump, "Tüm zamanların en düşük yasa dışı sınır geçişi rekorunu kırdık. Bu yasa dışı geçişler bizim dönemimizde yüzde 99,99 azaldı. Bu bir rekor." ifadelerini kullandı.Trump, "Başka uluslar için savaşırdık ama kendimiz için savaşmazdık. Nihayet sınırlarımızı ve ulusumuzu savunan bir başkanınız var" diye konuştu.Latin Amerika kökenli bazı çeteleri 'yabancı terör örgütü' ilan ederek bu örgütlere mensup kişileri sınırda yakalayıp El Salvador'a gönderdiklerini anlatan Trump, mitingde bu düzensiz göçmenleri gösteren bir video izletti.'Çin yerine Amerika'yı ilk sıraya koyuyorum'Konuşmasında Trump, Çin'le yaşanan gümrük vergileri gerilimine de değinerek, şöyle konuştu:Ancak bunun Çin ile iyi geçinmeyecekleri anlamına gelmediğini vurgulayan Trump, "Şu anda gümrük vergisi yüzde 145 seviyesinde, yani aslında 0 ile arasında büyük bir fark var ama bence bu iş çözülecek. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve yapacağız ama bu adil bir anlaşma olacak" ifadelerini kullandı.Konuşmasında Demokrat Parti'ye yüklenen Trump, "Seçimlerden önce hakkımda yazılan haberlerin yüzde 97'si olumsuzdu ancak yine de büyük bir farkla kazandık çünkü hiçbir inandırıcılıkları yoktu" dedi.'Fed'e rağmen'KonuşmasındaTrump, enflasyonun ve tahvil faizlerinin "işini çok da iyi yapmayan bir Fed çalışanına" rağmen düştüğünü belirtti.Ancak Fed'e karşı çok nazik ve saygılı olmak istediğini ifade eden Trump, "Onu eleştirmemeniz gerekiyor, kendi işini yapmasına izin vermelisiniz ama ben faiz oranları konusunda ondan çok daha fazla şey biliyorum." diye konuştu.Trump, ayrıca enflasyonu bitireceklerini, ücretleri artıracaklarını ve dünya tarihinin en büyük ekonomisini sunacaklarını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trumpin-ilk-100-gununde-abd-ekonomisi-nasil-degisti-1095786163.html

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