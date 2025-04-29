https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trumpin-ilk-100-gununde-abd-ekonomisi-nasil-degisti-1095786163.html
Trump'ın ilk 100 gününde ABD ekonomisi nasıl değişti?
Trump'ın ilk 100 gününde ABD ekonomisi nasıl değişti?
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta ikinci kez oturan Donald Trump, bugün görevindeki 100'üncü gününü tamamlıyor. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T19:05+0300
2025-04-29T19:05+0300
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İlk 100 gününde, seçim kampanyası sırasında verdiği tarife sözlerini tutan Trump, küresel ekonomide derin yankılar uyandırdı. Sputnik, Trump'ın görevdeki ilk 100 gününde ABD'nin ekonomisinde yaşanan değişiklikleri bir infografikte derledi.
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i̇nfografi̇k, donald trump, abd, инфографика
i̇nfografi̇k, donald trump, abd, инфографика
Trump'ın ilk 100 gününde ABD ekonomisi nasıl değişti?
Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta ikinci kez oturan Donald Trump, bugün görevindeki 100'üncü gününü tamamlıyor.
İlk 100 gününde, seçim kampanyası sırasında verdiği tarife sözlerini tutan Trump, küresel ekonomide derin yankılar uyandırdı.
Sputnik, Trump'ın görevdeki ilk 100 gününde ABD'nin ekonomisinde yaşanan değişiklikleri bir infografikte derledi.