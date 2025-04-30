https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/taksicinin-polis-tarafindan-darp-edildigi-iddiasi-adana-valiliginden-aciklama-geldi-1095791318.html
'Taksicinin polis tarafından darp edildiği' iddiası: Adana Valiliği'nden açıklama geldi
'Taksicinin polis tarafından darp edildiği' iddiası: Adana Valiliği'nden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir taksi şoförünün polis tarafından darp edildiği şeklindeki iddiaya valilikten yalanlama geldi. Yapılan açıklamada bir polis... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T01:27+0300
2025-04-30T01:27+0300
2025-04-30T01:28+0300
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Adana Valiliği, Çukurova taksicinin polis tarafından darp edildiği iddiasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada 'Çukurova ilçesinde çalışan bir taksi şoförünün Fatih Polis Merkezi Amirliğinde görevli bir polis memuru tarafından darp edildiği iddiası üzerine çok sayıda taksicinin karakol önünde toplanmaya başladığı' şeklinde haberlerin basında ve sosyal medyada yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. "Söz konusu olayın ticari taksiciler ile uygulama üzerinden özel taşımacılık hizmeti sunan ve TAG olarak bilinen taksiciler arasında çıkan bir kavga olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada "Herhangi görevli bir polis memurunun taksi şoförüne yönelik darp fiili söz konusu olmamıştır. Bahse konu olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.Adana Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tahir Alpaslan da gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın polisle ilgisinin bulunmadığını belirtti. Alpaslan, taksi şoförünü darp eden şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışma yürüttüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/istanbula-2-bin-500-yeni-taksi-geliyor-29-yilligina-ihaleye-cikacak-1095493254.html
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çukurova, adana valiliği, darp, polis, taksi, taksiciler odası, taksiciler, taksici
çukurova, adana valiliği, darp, polis, taksi, taksiciler odası, taksiciler, taksici
'Taksicinin polis tarafından darp edildiği' iddiası: Adana Valiliği'nden açıklama geldi
01:27 30.04.2025 (güncellendi: 01:28 30.04.2025)
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir taksi şoförünün polis tarafından darp edildiği şeklindeki iddiaya valilikten yalanlama geldi. Yapılan açıklamada bir polis memurundan herhangi bir darp fiilinin söz konusu olmadığı belirtildi.
Adana Valiliği, Çukurova taksicinin polis tarafından darp edildiği iddiasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada 'Çukurova ilçesinde çalışan bir taksi şoförünün Fatih Polis Merkezi Amirliğinde görevli bir polis memuru tarafından darp edildiği iddiası üzerine çok sayıda taksicinin karakol önünde toplanmaya başladığı' şeklinde haberlerin basında ve sosyal medyada yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
"Söz konusu olayın ticari taksiciler ile uygulama üzerinden özel taşımacılık hizmeti sunan ve TAG olarak bilinen taksiciler arasında çıkan bir kavga olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada "Herhangi görevli bir polis memurunun taksi şoförüne yönelik darp fiili söz konusu olmamıştır. Bahse konu olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.
Adana Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tahir Alpaslan da gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın polisle ilgisinin bulunmadığını belirtti. Alpaslan, taksi şoförünü darp eden şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışma yürüttüğünü bildirdi.