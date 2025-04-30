https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/sgk-yolcu-ucagini-satisa-cikardi-150-milyon-lira-isteniyor-1095798883.html
SGK yolcu uçağını satışa çıkardı: 150 milyon lira isteniyor
SGK yolcu uçağını satışa çıkardı: 150 milyon lira isteniyor
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iflas eden Onur Air’in Airbus 321-231 model yolcu uçağını 150 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Yaklaşık 3 yıldır elden... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T10:20+0300
2025-04-30T10:20+0300
2025-04-30T10:20+0300
ekonomi̇
uçak
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
onur air
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İflas eden havayolu şirketi Onur Air’in borçlarına karşılık haczedilen Airbus 321-231 tipi yolcu uçağı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden satışa çıkarıldı. Nefes'in haberine göre, yaklaşık 3 yıldır elden çıkarılamayan uçak için SGK bu kez 150 milyon TL istiyor. Satış için teklif toplama süresi 10 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.İlk satış girişimi 2022’de yapıldıSöz konusu uçak ilk olarak Eylül 2022 tarihinde satışa sunulmuştu. O dönem belirlenen muhammen bedel 80 milyon TL idi ve bu tutar o günkü döviz kuru üzerinden yaklaşık 4,3 milyon dolara denk geliyordu. Ancak uçak, geçen sürede alıcı bulamayınca ikinci kez satış ilanına çıkarıldı.KDV dahil 180 milyon TL’yi bulabilirUçak için belirlenen 150 milyon TL'lik satış bedeline ek olarak alıcıdan ayrıca %20 oranında KDV talep edilecek. Bu da, teklif edilen fiyatın üzerine 30 milyon TL daha ekleneceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, bir alıcı 150 milyon TL teklif verse dahi toplamda 180 milyon TL ödeme yapması gerekecek.Pazarlık usulü satış yapılacakSGK, satış sürecini doğrudan ihale yerine pazarlık usulüyle gerçekleştirecek. 10 Haziran’a kadar toplanacak teklifler doğrultusunda en uygun teklif sahipleriyle görüşmeler yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/hangi-ilde-daha-fazla-emekli-calisiyor-liste-paylasildi-1095796936.html
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uçak, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), onur air
uçak, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), onur air
SGK yolcu uçağını satışa çıkardı: 150 milyon lira isteniyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iflas eden Onur Air’in Airbus 321-231 model yolcu uçağını 150 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Yaklaşık 3 yıldır elden çıkarılamayan uçak için 10 Haziran’a kadar teklif toplanacak.
İflas eden havayolu şirketi Onur Air’in borçlarına karşılık haczedilen Airbus 321-231 tipi yolcu uçağı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden satışa çıkarıldı. Nefes'in haberine göre, yaklaşık 3 yıldır elden çıkarılamayan uçak için SGK bu kez 150 milyon TL istiyor. Satış için teklif toplama süresi 10 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
İlk satış girişimi 2022’de yapıldı
Söz konusu uçak ilk olarak Eylül 2022 tarihinde satışa sunulmuştu. O dönem belirlenen muhammen bedel 80 milyon TL idi ve bu tutar o günkü döviz kuru üzerinden yaklaşık 4,3 milyon dolara denk geliyordu. Ancak uçak, geçen sürede alıcı bulamayınca ikinci kez satış ilanına çıkarıldı.
KDV dahil 180 milyon TL’yi bulabilir
Uçak için belirlenen 150 milyon TL'lik satış bedeline ek olarak alıcıdan ayrıca %20 oranında KDV talep edilecek. Bu da, teklif edilen fiyatın üzerine 30 milyon TL daha ekleneceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, bir alıcı 150 milyon TL teklif verse dahi toplamda 180 milyon TL ödeme yapması gerekecek.
Pazarlık usulü satış yapılacak
SGK, satış sürecini doğrudan ihale yerine pazarlık usulüyle gerçekleştirecek. 10 Haziran’a kadar toplanacak teklifler doğrultusunda en uygun teklif sahipleriyle görüşmeler yapılacak.