https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/sgk-yolcu-ucagini-satisa-cikardi-150-milyon-lira-isteniyor-1095798883.html

SGK yolcu uçağını satışa çıkardı: 150 milyon lira isteniyor

SGK yolcu uçağını satışa çıkardı: 150 milyon lira isteniyor

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iflas eden Onur Air’in Airbus 321-231 model yolcu uçağını 150 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Yaklaşık 3 yıldır elden... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T10:20+0300

2025-04-30T10:20+0300

2025-04-30T10:20+0300

ekonomi̇

uçak

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

onur air

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095799016_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_197e00f3c69b105cf2025e47e05d871e.jpg

İflas eden havayolu şirketi Onur Air’in borçlarına karşılık haczedilen Airbus 321-231 tipi yolcu uçağı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden satışa çıkarıldı. Nefes'in haberine göre, yaklaşık 3 yıldır elden çıkarılamayan uçak için SGK bu kez 150 milyon TL istiyor. Satış için teklif toplama süresi 10 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.İlk satış girişimi 2022’de yapıldıSöz konusu uçak ilk olarak Eylül 2022 tarihinde satışa sunulmuştu. O dönem belirlenen muhammen bedel 80 milyon TL idi ve bu tutar o günkü döviz kuru üzerinden yaklaşık 4,3 milyon dolara denk geliyordu. Ancak uçak, geçen sürede alıcı bulamayınca ikinci kez satış ilanına çıkarıldı.KDV dahil 180 milyon TL’yi bulabilirUçak için belirlenen 150 milyon TL'lik satış bedeline ek olarak alıcıdan ayrıca %20 oranında KDV talep edilecek. Bu da, teklif edilen fiyatın üzerine 30 milyon TL daha ekleneceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, bir alıcı 150 milyon TL teklif verse dahi toplamda 180 milyon TL ödeme yapması gerekecek.Pazarlık usulü satış yapılacakSGK, satış sürecini doğrudan ihale yerine pazarlık usulüyle gerçekleştirecek. 10 Haziran’a kadar toplanacak teklifler doğrultusunda en uygun teklif sahipleriyle görüşmeler yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/hangi-ilde-daha-fazla-emekli-calisiyor-liste-paylasildi-1095796936.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uçak, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), onur air