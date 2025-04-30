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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/hangi-ilde-daha-fazla-emekli-calisiyor-liste-paylasildi-1095796936.html
Hangi ilde daha fazla emekli çalışıyor? Liste paylaşıldı
Hangi ilde daha fazla emekli çalışıyor? Liste paylaşıldı
Sputnik Türkiye
SGK verilerine göre Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla 2 milyon 104 bin emekli hem maaş alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. Emeklilerin yüzde 17’si iş hayatını... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T10:06+0300
2025-04-30T10:06+0300
ekonomi̇
emekli
çalışan emekli
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan son rapor, Türkiye’de çalışan emekli sayısının 2024 yılında rekor kırdığını ortaya koydu. Buna göre, toplam 2 milyon 104 bin kişi, emekli olduktan sonra da çalışmayı sürdürüyor. Bu kişiler, SGDP kapsamında sigortalı olarak çalışıyor.Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir?Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre SGDP, emekli olup maaş almaya devam eden ancak çalışmayı da sürdüren kişiler için işveren tarafından ödenen bir prim türü. Emekli maaşından kesinti yapılmaması için uygulanan bu sistemde, özellikle 2008 yılı öncesi sigortalı olanların prime esas kazançları üzerinden yüzde 32 oranında SGDP kesiliyor.Emeklilerin yüzde 17’si çalışıyor2024 yılı itibarıyla Türkiye'de 16.6 milyon emekli bulunuyor ve bunların 12 milyonu düzenli olarak emekli maaşı alıyor. SGK verilerine göre, bu grubun yüzde 17’si çalışmaya devam ediyor. Son yıllarda çalışan emekli sayısı hızla artarken, sadece 2020’de 746 bin olan sayı, 2024’te 2 milyonu aşmış durumda.Emeklilerin en çok ve en az çalıştığı ilEn çok çalışan emekli İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’da 633 bin 586 kişi hem emekli maaşı alıyor hem de aktif iş hayatında yer alıyor. Bu rakamla İstanbul, Türkiye genelindeki çalışan emeklilerin büyük kısmını barındırıyor.İstanbul’u, 170 bin kişiyle Ankara, 160 bin 333 kişiyle İzmir, 127 bin 425 kişiyle Bursa ve 105 bin 869 çalışan emekliyle Kocaeli izliyor. Bu beş şehirde yaşayan çalışan emekli sayısı, toplamın yüzde 57’sini oluşturuyor.Çalışan emekli sayısının en düşük olduğu iller ise Ardahan, Tunceli ve Hakkari oldu. En az emekli çalışan il Ardahan, sadece 202 kişiyle listenin sonunda yer aldı. Ardahan’ı 363 çalışan emekliyle Tunceli, 402 kişiyle de Hakkari takip etti.
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emekli, çalışan emekli, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ardahan, i̇stanbul
emekli, çalışan emekli, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ardahan, i̇stanbul

Hangi ilde daha fazla emekli çalışıyor? Liste paylaşıldı

10:06 30.04.2025
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AA
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SGK verilerine göre Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla 2 milyon 104 bin emekli hem maaş alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. Emeklilerin yüzde 17’si iş hayatını sürdürürken, en çok emeklinin çalıştığı il İstanbul, en az çalışanın bulunduğu il ise Ardahan oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan son rapor, Türkiye’de çalışan emekli sayısının 2024 yılında rekor kırdığını ortaya koydu. Buna göre, toplam 2 milyon 104 bin kişi, emekli olduktan sonra da çalışmayı sürdürüyor. Bu kişiler, SGDP kapsamında sigortalı olarak çalışıyor.

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedir?

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre SGDP, emekli olup maaş almaya devam eden ancak çalışmayı da sürdüren kişiler için işveren tarafından ödenen bir prim türü. Emekli maaşından kesinti yapılmaması için uygulanan bu sistemde, özellikle 2008 yılı öncesi sigortalı olanların prime esas kazançları üzerinden yüzde 32 oranında SGDP kesiliyor.

Emeklilerin yüzde 17’si çalışıyor

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de 16.6 milyon emekli bulunuyor ve bunların 12 milyonu düzenli olarak emekli maaşı alıyor. SGK verilerine göre, bu grubun yüzde 17’si çalışmaya devam ediyor. Son yıllarda çalışan emekli sayısı hızla artarken, sadece 2020’de 746 bin olan sayı, 2024’te 2 milyonu aşmış durumda.

Emeklilerin en çok ve en az çalıştığı il

En çok çalışan emekli İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’da 633 bin 586 kişi hem emekli maaşı alıyor hem de aktif iş hayatında yer alıyor. Bu rakamla İstanbul, Türkiye genelindeki çalışan emeklilerin büyük kısmını barındırıyor.
İstanbul’u, 170 bin kişiyle Ankara, 160 bin 333 kişiyle İzmir, 127 bin 425 kişiyle Bursa ve 105 bin 869 çalışan emekliyle Kocaeli izliyor. Bu beş şehirde yaşayan çalışan emekli sayısı, toplamın yüzde 57’sini oluşturuyor.
Çalışan emekli sayısının en düşük olduğu iller ise Ardahan, Tunceli ve Hakkari oldu. En az emekli çalışan il Ardahan, sadece 202 kişiyle listenin sonunda yer aldı. Ardahan’ı 363 çalışan emekliyle Tunceli, 402 kişiyle de Hakkari takip etti.
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