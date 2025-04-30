https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/sancaktepede-fabrika-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1095793703.html
Sancaktepe'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sancaktepe'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Sancaktepe'de bir üretim tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken siyah dumanlar gökyüzünü... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T08:30+0300
2025-04-30T08:30+0300
2025-04-30T09:19+0300
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Sancaktepe'de bugün saat 07.00 sularında, Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak’ta bulunan bir fabrikada aniden siyah dumanlar yükselmeye başladı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekti. Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/iran-yangin-sondurmede-rusyanin-yardimi-cok-etkili-oldu-1095791863.html
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türkiye, sancaktepe, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
türkiye, sancaktepe, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
Sancaktepe'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
08:30 30.04.2025 (güncellendi: 09:19 30.04.2025)
İstanbul Sancaktepe'de bir üretim tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Sancaktepe'de bugün saat 07.00 sularında, Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak’ta bulunan bir fabrikada aniden siyah dumanlar yükselmeye başladı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekti.
Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.