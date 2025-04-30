https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/sancaktepede-fabrika-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1095793703.html

Sancaktepe'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sancaktepe'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Sancaktepe'de bir üretim tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken siyah dumanlar gökyüzünü... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T08:30+0300

2025-04-30T08:30+0300

2025-04-30T09:19+0300

türki̇ye

türkiye

sancaktepe

yangın

yangın söndürme

i̇tfaiye

i̇tfaiye ekipleri

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Sancaktepe'de bugün saat 07.00 sularında, Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak’ta bulunan bir fabrikada aniden siyah dumanlar yükselmeye başladı. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, kısa sürede çevredekilerin dikkatini çekti. Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/iran-yangin-sondurmede-rusyanin-yardimi-cok-etkili-oldu-1095791863.html

türki̇ye

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türkiye, sancaktepe, yangın, yangın söndürme, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri