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İran: Yangın söndürmede Rusya'nın yardımı çok etkili oldu
İran: Yangın söndürmede Rusya'nın yardımı çok etkili oldu
Sputnik Türkiye
İran, liman patlamasının ardından çıkan yangının söndürülmesinde Rusya'nın desteğini memnuniyetle ifade etti 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Muhammed Mehdi Şahriyari yaptığı açıklamada, Rusya'nın yardımının İran'ın güneyindeki bir limanda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan krizin aşılmasında ve yangının söndürülmesinde etkili olduğunu söyledi. Şahriyari açıklamasında, "Elbette dost ülkelerin böyle büyük ölçekli krizlerde sağladığı yardım çok faydalı olabilir. Şu anda olduğı gibi. Rus kardeşlerimiz bunu sağladı, şahsen onlara minnettarım. Bu yardım, yangının söndürülmesi ve kriz durumunun mümkün olan en kısa sürede aşılmasında kesinlikle etkili oldu” dedi. Şahriyari ayrıca, İran'ın kendi imkanları doğrultusunda, komşu ülkelere çeşitli kriz durumlarında her zaman yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı. 26 Nisan'da İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yer alan Bender Abbas kentindeki Şehid Racaei Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana gelmişti. İran İçişleri Bakanlığı, olayın dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini açıklamıştı. Patlama sonucunda en az 70 kişi hayatını kaybetti, en az 1200 kişi de yaralandı. Rusya, patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesine destek olmak amacıyla İran'a birden fazla Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) uçağı göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/irandaki-patlama-yangin-sonduruldu-hayatini-kaybedenlerin--1095756305.html
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ortadoğu, i̇ran, rusya, hürmüzgan , rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), acil durumlar bakanlığı

İran: Yangın söndürmede Rusya'nın yardımı çok etkili oldu

04:05 30.04.2025
© Rusya Acil Durumlar BakanlığıRusya Acil Durumlar Bakanlığı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Rusya Acil Durumlar Bakanlığı
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İran, liman patlamasının ardından çıkan yangının söndürülmesinde Rusya'nın desteğini memnuniyetle ifade etti
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Muhammed Mehdi Şahriyari yaptığı açıklamada, Rusya'nın yardımının İran'ın güneyindeki bir limanda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan krizin aşılmasında ve yangının söndürülmesinde etkili olduğunu söyledi.
Şahriyari açıklamasında, "Elbette dost ülkelerin böyle büyük ölçekli krizlerde sağladığı yardım çok faydalı olabilir. Şu anda olduğı gibi. Rus kardeşlerimiz bunu sağladı, şahsen onlara minnettarım. Bu yardım, yangının söndürülmesi ve kriz durumunun mümkün olan en kısa sürede aşılmasında kesinlikle etkili oldu” dedi.
Şahriyari ayrıca, İran'ın kendi imkanları doğrultusunda, komşu ülkelere çeşitli kriz durumlarında her zaman yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.
26 Nisan'da İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yer alan Bender Abbas kentindeki Şehid Racaei Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana gelmişti. İran İçişleri Bakanlığı, olayın dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.
Patlama sonucunda en az 70 kişi hayatını kaybetti, en az 1200 kişi de yaralandı.
Rusya, patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesine destek olmak amacıyla İran'a birden fazla Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) uçağı göndermişti.
İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda 26 Nisan'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükselirken yangın 2 gün süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülürken İran Kızılay bölgedeki çalışmalarına devam etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
DÜNYA
İran'daki patlama: Yangın söndürüldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi
28 Nisan, 21:55
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