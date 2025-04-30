https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/iran-yangin-sondurmede-rusyanin-yardimi-cok-etkili-oldu-1095791863.html

İran: Yangın söndürmede Rusya'nın yardımı çok etkili oldu

İran: Yangın söndürmede Rusya'nın yardımı çok etkili oldu

Sputnik Türkiye

İran, liman patlamasının ardından çıkan yangının söndürülmesinde Rusya'nın desteğini memnuniyetle ifade etti 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T04:05+0300

2025-04-30T04:05+0300

2025-04-30T04:05+0300

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rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

acil durumlar bakanlığı

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Muhammed Mehdi Şahriyari yaptığı açıklamada, Rusya'nın yardımının İran'ın güneyindeki bir limanda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan krizin aşılmasında ve yangının söndürülmesinde etkili olduğunu söyledi. Şahriyari açıklamasında, "Elbette dost ülkelerin böyle büyük ölçekli krizlerde sağladığı yardım çok faydalı olabilir. Şu anda olduğı gibi. Rus kardeşlerimiz bunu sağladı, şahsen onlara minnettarım. Bu yardım, yangının söndürülmesi ve kriz durumunun mümkün olan en kısa sürede aşılmasında kesinlikle etkili oldu” dedi. Şahriyari ayrıca, İran'ın kendi imkanları doğrultusunda, komşu ülkelere çeşitli kriz durumlarında her zaman yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı. 26 Nisan'da İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yer alan Bender Abbas kentindeki Şehid Racaei Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana gelmişti. İran İçişleri Bakanlığı, olayın dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini açıklamıştı. Patlama sonucunda en az 70 kişi hayatını kaybetti, en az 1200 kişi de yaralandı. Rusya, patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesine destek olmak amacıyla İran'a birden fazla Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) uçağı göndermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/irandaki-patlama-yangin-sonduruldu-hayatini-kaybedenlerin--1095756305.html

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ortadoğu, i̇ran, rusya, hürmüzgan , rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), acil durumlar bakanlığı