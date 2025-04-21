https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rusya-islam-dunyasi-kazanforum-2025e-87-ulkeden-konuklar-katilacak-1095565998.html
Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’e 87 ülkeden konuklar katılacak
Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’e 87 ülkeden konuklar katılacak
Sputnik Türkiye
Roskongress Vakfı Direktörü Stuglev, Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’e 87 ülkeden konukların katılımlarını teyit ettiklerini, bu yıl yaklaşık 25 bin... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T18:52+0300
2025-04-21T18:52+0300
2025-04-21T18:52+0300
dünya
kazanforum
tataristan
tataristan cumhuriyeti
kazan
rusya
i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
suudi arabistan
türkiye
güney afrika
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Roskongress Vakfı Direktörü Aleksandr Stuglev, forum konusunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stuglev, “Gündem ve katılımcılar hakkında konuşacak olursak, sadece İslam dünyasının ülkeleri söz konusu değil. ‘Rusya-İslam Dünyası’ forumuna, aktif bir şekilde uluslararası faaliyetlerde bulunan en büyük ülkelerin girişimcileri de katılım sağlayacak” diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Konstantin Kolpakov ise, Malezya Başbakanı, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı, Katar kraliyet ailesinden bir üye, Pakistan Yatırım Özelleştirme Bakanı, Libya Dışişleri Bakanı ve BAE Dış Ticaret Bakanı gibi yetkililerin de foruma katılacaklarını teyit ettiklerini anlattı.Kolpakov ayrıca Suudi Arabistan, Türkiye, Güney Afrika ve diğer ülkelerden temsilcilerin de katılıma yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Uluslararası Ekonomik Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ 13-18 Mayıs tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenlenecek. Forum, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik bir platform olma özelliğini taşıyor.Sputnik, forumun genel medya ortaklığını üstlenmiş bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/kazanforum-2024-sona-erdi-85-ulkeden-temsilcinin-katildigi-etkinliklerde-ne-konusuldu-1083955109.html
tataristan
tataristan cumhuriyeti
kazan
rusya
suudi arabistan
güney afrika
malezya
türkmenistan
katar
libya
pakistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
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kazanforum, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, rusya, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), suudi arabistan, türkiye, güney afrika, malezya, türkmenistan, katar, libya, pakistan, birleşik arap emirlikleri (bae), sputnik, konstantin kolpakov, rusya dışişleri bakanlığı
kazanforum, tataristan, tataristan cumhuriyeti, kazan, rusya, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), suudi arabistan, türkiye, güney afrika, malezya, türkmenistan, katar, libya, pakistan, birleşik arap emirlikleri (bae), sputnik, konstantin kolpakov, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’e 87 ülkeden konuklar katılacak
Roskongress Vakfı Direktörü Stuglev, Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’e 87 ülkeden konukların katılımlarını teyit ettiklerini, bu yıl yaklaşık 25 bin kişinin etkinliği ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti.
Roskongress Vakfı Direktörü Aleksandr Stuglev, forum konusunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stuglev, “Gündem ve katılımcılar hakkında konuşacak olursak, sadece İslam dünyasının ülkeleri söz konusu değil. ‘Rusya-İslam Dünyası’ forumuna, aktif bir şekilde uluslararası faaliyetlerde bulunan en büyük ülkelerin girişimcileri de katılım sağlayacak” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Konstantin Kolpakov ise, Malezya Başbakanı, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı, Katar kraliyet ailesinden bir üye, Pakistan Yatırım Özelleştirme Bakanı, Libya Dışişleri Bakanı ve BAE Dış Ticaret Bakanı gibi yetkililerin de foruma katılacaklarını teyit ettiklerini anlattı.
Kolpakov ayrıca Suudi Arabistan, Türkiye, Güney Afrika ve diğer ülkelerden temsilcilerin de katılıma yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.
Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Uluslararası Ekonomik Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ 13-18 Mayıs tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenlenecek. Forum, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik bir platform olma özelliğini taşıyor.
Sputnik, forumun genel medya ortaklığını üstlenmiş bulunuyor.