https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rusya-islam-dunyasi-kazanforum-2025e-87-ulkeden-konuklar-katilacak-1095565998.html

Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’e 87 ülkeden konuklar katılacak

Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’e 87 ülkeden konuklar katılacak

Sputnik Türkiye

Roskongress Vakfı Direktörü Stuglev, Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025’e 87 ülkeden konukların katılımlarını teyit ettiklerini, bu yıl yaklaşık 25 bin... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T18:52+0300

2025-04-21T18:52+0300

2025-04-21T18:52+0300

dünya

kazanforum

tataristan

tataristan cumhuriyeti

kazan

rusya

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

suudi arabistan

türkiye

güney afrika

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Roskongress Vakfı Direktörü Aleksandr Stuglev, forum konusunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stuglev, “Gündem ve katılımcılar hakkında konuşacak olursak, sadece İslam dünyasının ülkeleri söz konusu değil. ‘Rusya-İslam Dünyası’ forumuna, aktif bir şekilde uluslararası faaliyetlerde bulunan en büyük ülkelerin girişimcileri de katılım sağlayacak” diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Konstantin Kolpakov ise, Malezya Başbakanı, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı, Katar kraliyet ailesinden bir üye, Pakistan Yatırım Özelleştirme Bakanı, Libya Dışişleri Bakanı ve BAE Dış Ticaret Bakanı gibi yetkililerin de foruma katılacaklarını teyit ettiklerini anlattı.Kolpakov ayrıca Suudi Arabistan, Türkiye, Güney Afrika ve diğer ülkelerden temsilcilerin de katılıma yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri Uluslararası Ekonomik Forumu ‘Rusya - İslam Dünyası: KazanForum’ 13-18 Mayıs tarihlerinde Tataristan’ın başkenti Kazan'da düzenlenecek. Forum, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik bir platform olma özelliğini taşıyor.Sputnik, forumun genel medya ortaklığını üstlenmiş bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/kazanforum-2024-sona-erdi-85-ulkeden-temsilcinin-katildigi-etkinliklerde-ne-konusuldu-1083955109.html

tataristan

tataristan cumhuriyeti

kazan

rusya

suudi arabistan

güney afrika

malezya

türkmenistan

katar

libya

pakistan

birleşik arap emirlikleri (bae)

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