Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Emin Çapa: 'Asgari ücreti konuşmayı reddediyorum'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: 'İspanya’daki elektrik kesintileri atmosferle ilgili değil'
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: ‘Hukuki bir süreç işletilmiyor, siyasi operasyon yürütülüyor’
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Açlık sınırı 26 bin lirayı aştı: Asgari ücret ve emekli maaşı açlık sınırının altında kaldı
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Trabzonspor’un U19 mucizesi
14:06
55 dk
ANKARA FARKI
Kamışlı’da düzenlenen “Kürt Kürt diyaloğu" ne anlama geliyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Irak’ın kuzeyinde de benzer bir süreç yaşandı. Şimdi Milli Savunma Bakanı, PKK yerine SDG diyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock: Bir gerilim efsanesi
17:42
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
18:14
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:03
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Enes Ermaner: 'Soruşturmanın amacı açıkça sorgulanmalıdır'
19:23
11 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
19:49
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
20:05
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: 'Eski Türkiye daha özgürdü'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB soruşturmasında 18 tutuklama
09:08
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Nahide Toksan: 'Hekim gereksiz yere zaman kaybına uğratılıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremde kesintisiz iletişim için teknoloji üreten Türk girişim
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
18:10
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesim-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1095806896.html
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T13:07+0300
2025-04-30T13:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095806706_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5ebb8416607377b23188a039ecb70116.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu, DHC'nin Novoye köyünü kararlı faaliyetler sonucunda ele geçirdi.Ukrayna ordusu, son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda 1430'dan fazla askerini yitirdi. Ayrıca bir tank ve 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rusya ordusuna ait operasyonel taktik hava araçları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerleri imha etti.Ayrıca 4 JDAM güdümlü uçak bombası, 1 ABD yapımım HIMARS füzesi ve 125 uçak tipi İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rus-askere-karsi-saldiri-planliyorlardi-ukraynali-ajanlarin-hazirladigi-bomba-ellerinde-patladi-1095801838.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095806706_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f3f65140fa28fb7b3522ed2342ec3710.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya silahlı kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya silahlı kuvvetleri

Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim Ukrayna işgalinden kurtarıldı

13:07 30.04.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRus asker
Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre, 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu, DHC'nin Novoye köyünü kararlı faaliyetler sonucunda ele geçirdi.
Ukrayna ordusu, son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda 1430'dan fazla askerini yitirdi. Ayrıca bir tank ve 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rusya ordusuna ait operasyonel taktik hava araçları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerleri imha etti.
Ayrıca 4 JDAM güdümlü uçak bombası, 1 ABD yapımım HIMARS füzesi ve 125 uçak tipi İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus askere karşı saldırı planlıyorlardı: Ukraynalı ajanların hazırladığı bomba ellerinde patladı
11:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала