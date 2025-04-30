https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesim-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1095806896.html
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T13:07+0300
2025-04-30T13:07+0300
2025-04-30T13:06+0300
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donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu, DHC'nin Novoye köyünü kararlı faaliyetler sonucunda ele geçirdi.Ukrayna ordusu, son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda 1430'dan fazla askerini yitirdi. Ayrıca bir tank ve 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rusya ordusuna ait operasyonel taktik hava araçları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerleri imha etti.Ayrıca 4 JDAM güdümlü uçak bombası, 1 ABD yapımım HIMARS füzesi ve 125 uçak tipi İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rus-askere-karsi-saldiri-planliyorlardi-ukraynali-ajanlarin-hazirladigi-bomba-ellerinde-patladi-1095801838.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya silahlı kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya silahlı kuvvetleri
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre, 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu, DHC'nin Novoye köyünü kararlı faaliyetler sonucunda ele geçirdi.
Ukrayna ordusu, son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda 1430'dan fazla askerini yitirdi. Ayrıca bir tank ve 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rusya ordusuna ait operasyonel taktik hava araçları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerleri imha etti.
Ayrıca 4 JDAM güdümlü uçak bombası, 1 ABD yapımım HIMARS füzesi ve 125 uçak tipi İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.