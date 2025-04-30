https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesim-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1095806896.html

Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T13:07+0300

2025-04-30T13:07+0300

2025-04-30T13:06+0300

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rusya savunma bakanlığı

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donetsk halk cumhuriyeti

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) bir yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Zapad' (Batı) Askeri Grubu, DHC'nin Novoye köyünü kararlı faaliyetler sonucunda ele geçirdi.Ukrayna ordusu, son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda 1430'dan fazla askerini yitirdi. Ayrıca bir tank ve 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rusya ordusuna ait operasyonel taktik hava araçları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleri, Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerleri imha etti.Ayrıca 4 JDAM güdümlü uçak bombası, 1 ABD yapımım HIMARS füzesi ve 125 uçak tipi İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rus-askere-karsi-saldiri-planliyorlardi-ukraynali-ajanlarin-hazirladigi-bomba-ellerinde-patladi-1095801838.html

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