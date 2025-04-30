https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rus-askere-karsi-saldiri-planliyorlardi-ukraynali-ajanlarin-hazirladigi-bomba-ellerinde-patladi-1095801838.html

Rus askere karşı saldırı planlıyorlardı: Ukraynalı ajanların hazırladığı bomba ellerinde patladı

Rus askere karşı saldırı planlıyorlardı: Ukraynalı ajanların hazırladığı bomba ellerinde patladı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Hantı-Mansiysk kentinde, biri Ukrayna doğumlu diğeri Belarus vatandaşı olan iki kişinin bir Rus askere yönelik saldırı için yaptıkları bombanın... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T11:30+0300

2025-04-30T11:30+0300

2025-04-30T11:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rusya soruşturma komitesi

terör saldırısı

suikast

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Hantı-Mansiysk kentinde Ukrayna gizli servis adına çalışan iki kişinin yasa dışı faaliyetinin engellendiği ifade edildi.Saldırganların, 1980 Ukrayna doğumlu Rusya vatandaşı ve 1976 doğumlu Belarus vatandaşı olduğu bildirilirken saldırının hedefinde Rusya’nın Donbass’taki özel askeri harekatına katılan bir gönüllü tabur askerinin olduğu kaydedildi.FSB’nin açıklamasına göre, saldırganlar el yapımı bombayı hazırladığı sırada istem dışı bir patlama meydana geldi. Sonuç olarak, Hantı-Mansiysk'teki çok katlı bir binanın iki dairesi tahrip oldu. Saldırıyı planlayanlar dahil beş kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Patlama 12 Nisan’da meydana gelmişti. Yerel medya olayın doğalgaz patlaması olduğunu yazmıştı. Bölge yetkilileri, patlamanın ardından 70 metrekarelik alanda yangının çıktığını bildirmişti. Beş kişinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği apartmandan 35 kişi tahliye edilmişti.FSB görevlileri 1977 doğumlu bir Moldova vatandaşını gözaltına aldı. Şüphelinin şahsi arabayla Polonya, Litvanya ve Belarus üzerinden Rusya’ya bomba bileşenlerini sokmaya çalışırken yakalanmıştı.Ukrayna doğumlu saldırgan, ifade sırasında, Rusya’ya Ukrayna’nın İvano-Frankovsk bölgesinden geldiğini söyledi. Ukrayna gizli servisi tarafından işe alındığını belirten saldırgan, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey çalışanına yönelik suikast düzenleme görevini aldığını anlattı.İkinci saldırgan, görevinin patlayıcı bileşenlerini almak, taşımak ve montajını yapmak olduğunu itiraf etti. Ayrıca saldırının hedefinde olan üst düzey askeri yetkiliye ilişkin bilgi toplamakla yükümlü olduğunu belirtmişti.Moldova vatandaşı olan üçüncü şüpheli, Ukrayna gizli servisinden Mart ayında aldığı talimatla Ukrayna’dan Rusya’nın Nijnevartovsk kentine bir kargo götürmesi gerektiğini söyledi.Rusya Soruşturma Komitesi, terör eylemi hazırlığını yapmak, cinayete teşebbüs ve kasıtlı olarak mülke zarar verme suçlarından ceza davası açtı. Tüm sanıklar gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.FSB, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu rejiminin mevcut duruma göz yumması sonucu Ukrayna gizli servislerinin Moldova topraklarını ve vatandaşlarını ajan devşirmek ve eğitmek, onlara terörist araçlar sağlamak ve ardından onları terör eylemleri ve sabotajlar gerçekleştirmek üzere Rusya'ya göndermek için kullanmaya devam ettiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/moskovadaki-zafer-gecidini-tehdit-eden-zelenskiye-rusyadan-tepki-baris-cabalarini-baltaliyor-1095796732.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya soruşturma komitesi, terör saldırısı, suikast