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Rus milletvekili Şeremet: Zelenskiy'in ateşkes açıklamaları blöften ibaret
Rus milletvekili Şeremet: Zelenskiy'in ateşkes açıklamaları blöften ibaret
Sputnik Türkiye
Kırım bölgesinden Rusya Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Vladimir Zelenskiy’in en az 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesi yönündeki teklifi hakkında... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Kırım bölgesinden Rusya Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Vladimir Zelenskiy’in en az 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesi yönündeki teklifini 'blöf' olarak nitelendirdi. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafınca ilan edilen ateşkese Kiev rejiminden hala bir tepki gelmediğini, Rusya'nın Ukrayna'nın ateşkese katılıp katılmayacağını hala anlamadığını söylemişti.Moskova'nın bu teklifine karşılık Zelenskiy, ateşkesin derhal, koşulsuz ve en az 30 gün süreyle uygulanması gerektiğini açıklamıştı Şeremet, "Zelenskiy'in ateşkes açıklamaları blöften ibaret. Zelenskiy, savaşı sürdürmek isteyen, hasta egosunu tatmin etmeye çalışan iki yüzlü bir kişidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Şeremet, Zelenskiy'in hem gerçek barış tekliflerini görmezden geldiğini, gizli siyasi oyunlar oynamaya devam ettiğini hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın hem de Rusya’nın sunduğu barış girişimlerini hiçe saydığını belirtti. Milletvekili, “Zelenskiy, Ukrayna'yı kanlı bir senaryodan uzaklaştırmaya çalışan hem ABD hem de Rusya'nın gerçek barış girişimlerini uygulama konusundaki isteksizliğini gösterdi” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla, Zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle 7 Mayıs gece yarısından 8 Mayıs’a ve 10 Mayıs gece yarısına kadar tüm çatışmaların durdurulacağı bir ateşkes ilan edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-volgograd-havalimanina-stalingrad-adinin-verilmesi-talebine-destek-verdi-1095790257.html
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mihail şeremet, rusya, rusya devlet duması, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy
mihail şeremet, rusya, rusya devlet duması, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy

Rus milletvekili Şeremet: Zelenskiy'in ateşkes açıklamaları blöften ibaret

02:25 30.04.2025
© Sputnik / Vitaliy BelousovRusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Kırım bölgesinden Rusya Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Vladimir Zelenskiy’in en az 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesi yönündeki teklifi hakkında "Zelenskiy'in ateşkes açıklamaları blöften ibaret. Zelenskiy, savaşı sürdürmek isteyen, hasta egosunu tatmin etmeye çalışan iki yüzlü bir kişidir" ifadelerini kullandı.
Kırım bölgesinden Rusya Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Vladimir Zelenskiy’in en az 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesi yönündeki teklifini 'blöf' olarak nitelendirdi.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafınca ilan edilen ateşkese Kiev rejiminden hala bir tepki gelmediğini, Rusya'nın Ukrayna'nın ateşkese katılıp katılmayacağını hala anlamadığını söylemişti.
Moskova'nın bu teklifine karşılık Zelenskiy, ateşkesin derhal, koşulsuz ve en az 30 gün süreyle uygulanması gerektiğini açıklamıştı
Şeremet, "Zelenskiy'in ateşkes açıklamaları blöften ibaret. Zelenskiy, savaşı sürdürmek isteyen, hasta egosunu tatmin etmeye çalışan iki yüzlü bir kişidir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Şeremet, Zelenskiy'in hem gerçek barış tekliflerini görmezden geldiğini, gizli siyasi oyunlar oynamaya devam ettiğini hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın hem de Rusya’nın sunduğu barış girişimlerini hiçe saydığını belirtti.
Milletvekili, “Zelenskiy, Ukrayna'yı kanlı bir senaryodan uzaklaştırmaya çalışan hem ABD hem de Rusya'nın gerçek barış girişimlerini uygulama konusundaki isteksizliğini gösterdi” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla, Zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle 7 Mayıs gece yarısından 8 Mayıs’a ve 10 Mayıs gece yarısına kadar tüm çatışmaların durdurulacağı bir ateşkes ilan edilmişti.
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