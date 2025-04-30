https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rus-milletvekili-seremet-zelenskiyin-ateskes-aciklamalari-bloften-ibaret-1095791545.html

Rus milletvekili Şeremet: Zelenskiy'in ateşkes açıklamaları blöften ibaret

Rus milletvekili Şeremet: Zelenskiy'in ateşkes açıklamaları blöften ibaret

Sputnik Türkiye

Kırım bölgesinden Rusya Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Vladimir Zelenskiy’in en az 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesi yönündeki teklifi hakkında... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T02:25+0300

2025-04-30T02:25+0300

2025-04-30T02:25+0300

dünya

mihail şeremet

rusya

rusya devlet duması

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085468878_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5cb36f9cbd4c15e9ec1eb483af9295b4.jpg

Kırım bölgesinden Rusya Devlet Duması Milletvekili Mihail Şeremet, Vladimir Zelenskiy’in en az 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesi yönündeki teklifini 'blöf' olarak nitelendirdi. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafınca ilan edilen ateşkese Kiev rejiminden hala bir tepki gelmediğini, Rusya'nın Ukrayna'nın ateşkese katılıp katılmayacağını hala anlamadığını söylemişti.Moskova'nın bu teklifine karşılık Zelenskiy, ateşkesin derhal, koşulsuz ve en az 30 gün süreyle uygulanması gerektiğini açıklamıştı Şeremet, "Zelenskiy'in ateşkes açıklamaları blöften ibaret. Zelenskiy, savaşı sürdürmek isteyen, hasta egosunu tatmin etmeye çalışan iki yüzlü bir kişidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Şeremet, Zelenskiy'in hem gerçek barış tekliflerini görmezden geldiğini, gizli siyasi oyunlar oynamaya devam ettiğini hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın hem de Rusya’nın sunduğu barış girişimlerini hiçe saydığını belirtti. Milletvekili, “Zelenskiy, Ukrayna'yı kanlı bir senaryodan uzaklaştırmaya çalışan hem ABD hem de Rusya'nın gerçek barış girişimlerini uygulama konusundaki isteksizliğini gösterdi” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla, Zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle 7 Mayıs gece yarısından 8 Mayıs’a ve 10 Mayıs gece yarısına kadar tüm çatışmaların durdurulacağı bir ateşkes ilan edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-volgograd-havalimanina-stalingrad-adinin-verilmesi-talebine-destek-verdi-1095790257.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mihail şeremet, rusya, rusya devlet duması, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy