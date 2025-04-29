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Putin, Volgograd havalimanına ‘Stalingrad’ adının verilmesi talebine destek verdi
Putin, Volgograd havalimanına ‘Stalingrad’ adının verilmesi talebine destek verdi
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Volgograd havalimanına ‘Stalingrad’ adının verilmesi talebine destek verdiğini ve ilgili kararnameyi hazırlayıp imzalayacağını belirtti. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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stalingrad
havalimanı
özel askeri harekat
muharebe
2. dünya savaşı
nazi almanyası
sovyetler birliği
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Büyük Miras - Ortak Gelecek' Uluslararası Forumu'na katılmak üzere Volgograd'a yaptığı ziyaret kapsamında Bölge Valisi Andrey Boçarov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Boçarov, Rus lidere, gaziler ve özel askeri harekat katılımcılarının havalimanına tarihi ‘Stalingrad’ isminin verilmesi talebini iletti.Putin, talebi desteklediğini belirterek, “Onların sözü benim için kanundur, o yüzden yapacağız. Moskova'ya döner dönmez havalimanına Stalingrad adının verilmesine ilişkin kararnameyi derhal hazırlayıp imzalayacağım. Bunu yapacağız” dedi.Şehir, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında ölümsüz bir zafere imza attı. 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Stalingrad Muharebesi, 2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Stalingrad Muharebesi, sadece Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın değil, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın bütününde köklü bir değişimin başlangıcı oldu. Muharebe sırasında düşmanın toplam kaybı 1.5 milyon kişiyi buldu. Almanya savaş sırasında ilk kez ulusal yas ilan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-stalingradda-tum-dunyanin-kaderi-tayin-edildi-1095782733.html
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vladimir putin, volgograd, stalingrad, havalimanı, özel askeri harekat, muharebe, 2. dünya savaşı, nazi almanyası, sovyetler birliği
vladimir putin, volgograd, stalingrad, havalimanı, özel askeri harekat, muharebe, 2. dünya savaşı, nazi almanyası, sovyetler birliği

Putin, Volgograd havalimanına ‘Stalingrad’ adının verilmesi talebine destek verdi

23:53 29.04.2025 (güncellendi: 00:08 30.04.2025)
© Sputnik / Алексей НикольскийVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya lideri Putin, Volgograd havalimanına ‘Stalingrad’ adının verilmesi talebine destek verdiğini ve ilgili kararnameyi hazırlayıp imzalayacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Büyük Miras - Ortak Gelecek' Uluslararası Forumu'na katılmak üzere Volgograd'a yaptığı ziyaret kapsamında Bölge Valisi Andrey Boçarov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Boçarov, Rus lidere, gaziler ve özel askeri harekat katılımcılarının havalimanına tarihi ‘Stalingrad’ isminin verilmesi talebini iletti.
Putin, talebi desteklediğini belirterek, “Onların sözü benim için kanundur, o yüzden yapacağız. Moskova'ya döner dönmez havalimanına Stalingrad adının verilmesine ilişkin kararnameyi derhal hazırlayıp imzalayacağım. Bunu yapacağız” dedi.
Şehir, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında ölümsüz bir zafere imza attı. 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Stalingrad Muharebesi, 2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Stalingrad Muharebesi, sadece Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın değil, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın bütününde köklü bir değişimin başlangıcı oldu. Muharebe sırasında düşmanın toplam kaybı 1.5 milyon kişiyi buldu. Almanya savaş sırasında ilk kez ulusal yas ilan etti.
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