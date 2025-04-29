https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-volgograd-havalimanina-stalingrad-adinin-verilmesi-talebine-destek-verdi-1095790257.html

Putin, Volgograd havalimanına ‘Stalingrad’ adının verilmesi talebine destek verdi

Putin, Volgograd havalimanına ‘Stalingrad’ adının verilmesi talebine destek verdi

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Volgograd havalimanına ‘Stalingrad’ adının verilmesi talebine destek verdiğini ve ilgili kararnameyi hazırlayıp imzalayacağını belirtti. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T23:53+0300

2025-04-29T23:53+0300

2025-04-30T00:08+0300

dünya

vladimir putin

volgograd

stalingrad

havalimanı

özel askeri harekat

muharebe

2. dünya savaşı

nazi almanyası

sovyetler birliği

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Büyük Miras - Ortak Gelecek' Uluslararası Forumu'na katılmak üzere Volgograd'a yaptığı ziyaret kapsamında Bölge Valisi Andrey Boçarov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Boçarov, Rus lidere, gaziler ve özel askeri harekat katılımcılarının havalimanına tarihi ‘Stalingrad’ isminin verilmesi talebini iletti.Putin, talebi desteklediğini belirterek, “Onların sözü benim için kanundur, o yüzden yapacağız. Moskova'ya döner dönmez havalimanına Stalingrad adının verilmesine ilişkin kararnameyi derhal hazırlayıp imzalayacağım. Bunu yapacağız” dedi.Şehir, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında ölümsüz bir zafere imza attı. 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Stalingrad Muharebesi, 2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlandı. Stalingrad Muharebesi, sadece Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın değil, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın bütününde köklü bir değişimin başlangıcı oldu. Muharebe sırasında düşmanın toplam kaybı 1.5 milyon kişiyi buldu. Almanya savaş sırasında ilk kez ulusal yas ilan etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-stalingradda-tum-dunyanin-kaderi-tayin-edildi-1095782733.html

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, volgograd, stalingrad, havalimanı, özel askeri harekat, muharebe, 2. dünya savaşı, nazi almanyası, sovyetler birliği