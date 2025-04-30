https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rubio-trump-doneminde-abd-dis-politikasi-ulkenin-ihtiyaclarina-odaklanacak-1095822660.html

Rubio: Trump döneminde ABD dış politikası ülkenin ihtiyaçlarına odaklanacak

Rubio: Trump döneminde ABD dış politikası ülkenin ihtiyaçlarına odaklanacak

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son 30 yıldır ABD dış politikasının küresel fayda doğrultusunda yönlendirildiğini ifade ederek, dış politikanın 'ABD' odaklı... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T23:26+0300

2025-04-30T23:26+0300

2025-04-30T23:26+0300

dünya

abd

marco rubio

donald trump

abd

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da ABD Başkanı ve yönetim yetkilileri arasında yapılan bir toplantıda açıklamalarda bulundu.Açıklamalarında Rubio, son 30 yıldır ABD dış politikasının küresel fayda doğrultusunda yönlendirildiğini, ancak ABD Başkanı Donald Trump döneminde ülkenin ihtiyaçlarına odaklanılacağını söyledi.Rubio yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, dünya için neyin iyi olduğuna göre şekillenmiş 30 yıllık bir dış politikayı devraldı. Aldığımız kararlar esasen ticaret ve siyaset alanında uluslararası toplum ve dünya için neyin iyi olduğuna dayanıyordu. Başkan Trump döneminde ise dış politikamız Amerika için neyin iyi olduğuna odaklanıyor" ifadelerini kullandı.

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