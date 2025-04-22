https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/gram-altinda-yeni-rekor-yukselisi-hiz-kesmiyor-1095574000.html

Gram altında yeni rekor: Yükselişi hız kesmiyor

Gram altında yeni rekor: Yükselişi hız kesmiyor

Sputnik Türkiye

altın rekor

2025-04-22T09:22+0300

2025-04-22T09:22+0300

2025-04-22T09:33+0300

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Altında yükseliş hız kesmiyor. Ons altın, 3 bin 500 dolara yaklaştı. Gram altın 4 bin 300 lirayı test ederken, çeyrek altın 7 bin lirayı aştı.Gram altın 22 Nisan fiyatGram altın, 4 bin 300 lirayı test etti. Şu sıralarda 4 bin 287 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın fiyatlarıÇeyrek altın tarihinde ilk kez 7 bin lirayı aştı. Sabahın ateşi biraz inse de çeyrek altın 6 bin 942 liradan satılıyor.Ons altın ne kadar oldu?Güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 1.6 değer kazanarak 3 bin 495 doları gördü. Altın nisan ayının başından itibaren yüzde 11, yılbaşından itibaren ise yüzde 32 değer kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/altin-bu-haftaya-da-rekorla-girdi-tarihi-zirve-degisti-1095539744.html

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