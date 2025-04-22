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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/gram-altinda-yeni-rekor-yukselisi-hiz-kesmiyor-1095574000.html
Gram altında yeni rekor: Yükselişi hız kesmiyor
Gram altında yeni rekor: Yükselişi hız kesmiyor
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Altında yükseliş hız kesmiyor. Ons altın, 3 bin 500 dolara yaklaştı. Gram altın 4 bin 300 lirayı test ederken, çeyrek altın 7 bin lirayı aştı.Gram altın 22 Nisan fiyatGram altın, 4 bin 300 lirayı test etti. Şu sıralarda 4 bin 287 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın fiyatlarıÇeyrek altın tarihinde ilk kez 7 bin lirayı aştı. Sabahın ateşi biraz inse de çeyrek altın 6 bin 942 liradan satılıyor.Ons altın ne kadar oldu?Güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 1.6 değer kazanarak 3 bin 495 doları gördü. Altın nisan ayının başından itibaren yüzde 11, yılbaşından itibaren ise yüzde 32 değer kazandı.
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Gram altında yeni rekor: Yükselişi hız kesmiyor

09:22 22.04.2025 (güncellendi: 09:33 22.04.2025)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Gram altın fiyatı haftanın ikinci gününe de rekor seviyede başladı. Gram altın 4 bin 300 lira seviyesini test ediyor. Geçtiğimiz hafta 4 bin liranın üzerine yerleşen gram altın dün sabah 4 bin 100 liranın üzerine çıkmış ve gün boyu kademeli olarak artmıştı.
Altında yükseliş hız kesmiyor. Ons altın, 3 bin 500 dolara yaklaştı. Gram altın 4 bin 300 lirayı test ederken, çeyrek altın 7 bin lirayı aştı.

Gram altın 22 Nisan fiyat

Gram altın, 4 bin 300 lirayı test etti. Şu sıralarda 4 bin 287 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın tarihinde ilk kez 7 bin lirayı aştı. Sabahın ateşi biraz inse de çeyrek altın 6 bin 942 liradan satılıyor.

Ons altın ne kadar oldu?

Güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 1.6 değer kazanarak 3 bin 495 doları gördü. Altın nisan ayının başından itibaren yüzde 11, yılbaşından itibaren ise yüzde 32 değer kazandı.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
EKONOMİ
Altın bu haftaya da rekorla girdi: Tarihi zirve değişti
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