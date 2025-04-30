https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/putin-buyuk-vatanseverlik-savasindaki-zafer-sovyet-halkinin-zaferidir-1095820633.html

Putin: Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zafer Sovyet halkının zaferidir

Putin: Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zafer Sovyet halkının zaferidir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Poklonnaya Tepesi'nde yer alan Zafer Müzesi'nde ‘Önce Bilgi’ eğitim maratonunun katılımcılarıyla bir araya... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T19:16+0300

2025-04-30T19:16+0300

2025-04-30T20:04+0300

dünya

vladimir putin

zafer günü

9 mayıs

rusya

sscb

büyük vatan savaşı

zafer bayramı

zafer geçidi

moskova

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Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılanların, Anavatan savunucularının büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini ve bugün de bunu yapmaya devam ettiklerini söyledi.Rus lider, “Elbette Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında mücadele edenler, ülkemiz için, Anavatanımız için, bugün de böyle kalması için, ülkemizde yeni yeni nesillerin ortaya çıkması için canlarını verenler büyük bir kahramanlık gösterdiler. Bunu bugün de yapıyorlar, hatta anavatanı savunurken ölenler bile. Neden? Çünkü onların başarılarının anısı, çokuluslu halkımızın özsel başlangıcından birini teşkil ediyor. Bu da, büyük ölçüde Rusya'dır. Zafer Bayramı hepimiz için, halkımız için, hemen hemen her Rus ailesi için özel bir gündür. Bu, gözlerde yaşların olduğu bir bayramdır” dedi.Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:Rusya'da bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan Zaferin 80. yıldönümü kutlanacak. Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Zafer Geçidi'ne 20'den fazla hükümet başkanının katılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/moskovadaki-zafer-gecidini-tehdit-eden-zelenskiye-rusyadan-tepki-baris-cabalarini-baltaliyor-1095796732.html

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vladimir putin, zafer günü, 9 mayıs, rusya, sscb, büyük vatan savaşı, zafer bayramı, zafer geçidi , moskova, büyük vatanseverlik savaşı