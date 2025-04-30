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Putin: Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zafer Sovyet halkının zaferidir
Putin: Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zafer Sovyet halkının zaferidir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Poklonnaya Tepesi'nde yer alan Zafer Müzesi'nde ‘Önce Bilgi’ eğitim maratonunun katılımcılarıyla bir araya... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılanların, Anavatan savunucularının büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini ve bugün de bunu yapmaya devam ettiklerini söyledi.Rus lider, “Elbette Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında mücadele edenler, ülkemiz için, Anavatanımız için, bugün de böyle kalması için, ülkemizde yeni yeni nesillerin ortaya çıkması için canlarını verenler büyük bir kahramanlık gösterdiler. Bunu bugün de yapıyorlar, hatta anavatanı savunurken ölenler bile. Neden? Çünkü onların başarılarının anısı, çokuluslu halkımızın özsel başlangıcından birini teşkil ediyor. Bu da, büyük ölçüde Rusya'dır. Zafer Bayramı hepimiz için, halkımız için, hemen hemen her Rus ailesi için özel bir gündür. Bu, gözlerde yaşların olduğu bir bayramdır” dedi.Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:Rusya'da bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan Zaferin 80. yıldönümü kutlanacak. Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Zafer Geçidi'ne 20'den fazla hükümet başkanının katılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/moskovadaki-zafer-gecidini-tehdit-eden-zelenskiye-rusyadan-tepki-baris-cabalarini-baltaliyor-1095796732.html
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vladimir putin, zafer günü, 9 mayıs, rusya, sscb, büyük vatan savaşı, zafer bayramı, zafer geçidi , moskova, büyük vatanseverlik savaşı
vladimir putin, zafer günü, 9 mayıs, rusya, sscb, büyük vatan savaşı, zafer bayramı, zafer geçidi , moskova, büyük vatanseverlik savaşı

Putin: Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zafer Sovyet halkının zaferidir

19:16 30.04.2025 (güncellendi: 20:04 30.04.2025)
© Sputnik / Александр ДемьянчукRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Sputnik / Александр Демьянчук
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Poklonnaya Tepesi'nde yer alan Zafer Müzesi'nde ‘Önce Bilgi’ eğitim maratonunun katılımcılarıyla bir araya geldi.
Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılanların, Anavatan savunucularının büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini ve bugün de bunu yapmaya devam ettiklerini söyledi.
Rus lider, “Elbette Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında mücadele edenler, ülkemiz için, Anavatanımız için, bugün de böyle kalması için, ülkemizde yeni yeni nesillerin ortaya çıkması için canlarını verenler büyük bir kahramanlık gösterdiler. Bunu bugün de yapıyorlar, hatta anavatanı savunurken ölenler bile. Neden? Çünkü onların başarılarının anısı, çokuluslu halkımızın özsel başlangıcından birini teşkil ediyor. Bu da, büyük ölçüde Rusya'dır. Zafer Bayramı hepimiz için, halkımız için, hemen hemen her Rus ailesi için özel bir gündür. Bu, gözlerde yaşların olduğu bir bayramdır” dedi.
Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Zafer Günü tüm Rusya için özel bir gündür.
Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zafer Sovyet halkının zaferidir.
SSCB'nin tüm halkları zafere büyük katkılar sağladı.
Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın anısını gelecek nesillere aktarmak için modern fırsatları kullanmak önem arz ediyor.
Geçmişteki kahramanlıklara ilişkin bilgiler samimi ve etkileyici bir şekilde sunulmalıdır.
Rusya'nın kahramanlık tarihi hakkında bilgi aktarmanın modern yöntemleri, Rus sanatının en iyi geleneklerine dayanmalı.
Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılanlar, büyük bir kahramanlık gösterdi ve bugün de bunu yapmaya devam ediyorlar.
Özel Askeri Harekat kahramanlarının şimdiden gençlerle çalışmaya başlamış olması önemlidir.
Zaferin anısını ‘yok etme’ girişimleri Rusya ve halklarına karşı kasıtlı bir çabadır.
Dışişleri Bakanlığı, Büyük Vatanseverlik Savaşı tarihinin yeniden yazılması girişimlerini durdurmak için sürekli çalışıyor.
Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında SSCB halkına uygulanan soykırımın anısı, Moskova'nın uzun vadede güvenlik garantileri elde etme arzusunu haklı çıkarıyor.
Ukrayna'daki haçlı Alman tankları bazı çağrışımlar uyandırıyor, bundan kaçış yok.
Rusya'nın Avrupa ile ilişkileri er ya da geç düzelecektir, buna hiç şüphe yok.
Avrupa'da baskılara rağmen Rusya'yı destekleyen çok sayıda insan var.
Rusya'nın Avrupa ve Kuzey Amerika'daki benzer düşünen insanlarla birlikte çalışması gerekiyor.
Birliklerine ‘Normandiya-Neman’ adını veren Bazı Fransız vatandaşları özel askeri harekat bölgesinde Rusya'nın yanında savaşıyor.
Fransa'da Moskova'nın değerlerini paylaşanlar her zaman olmuştur ve şimdi de böyle vatandaşlar var.
Kursk bölgesindeki dağınık düşman grupları şu anda inlerde, bodrumlarda ve tamamen izole halde oturuyor ve onlara teslim olmaları teklif ediliyor.
Rusya düşmanı bölgeden söküp attı.
Düşman kalıntılarının Kursk bölgesinden tahliyesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin talep etmesine rağmen, birliklerin parçalanmış olması nedeniyle imkansız.
Rusya'da bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan Zaferin 80. yıldönümü kutlanacak. Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Zafer Geçidi'ne 20'den fazla hükümet başkanının katılması bekleniyor.
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