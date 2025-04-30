Antalya'da 9 Mayıs'ta Ölümsüz Alay yürüyüşü yapılacak

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde kentte Ölümsüz Alay yürüyüşü yapılacağını bildirdi.



Başkonsolosluktan Sputnik'e yapılan açıklamada, "9 Mayıs'ta Ölümsüz Alay yürüyüşü yapılacak. Ayrıca Halk Cephesi hareketinin Hatıra Ateşi etkinliği, Kurtarıcı İsa Katedrali korosunun (bazı üyeler Bolşoy Tiyatro solisti) katılımıyla konser ve büyük konser programı organize edilecek" dendi.



Rus diplomatlar, konser programında Rusça konuşan çocukların okullarındaki öğretmenlerin, Rus yurttaş derneklerinden üyelerin ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden temsilcilerin yer alacağını ifade etti.



Tüm bunlara paralel olarak gün boyunca çocuklara yönelik sanat atölyelerinin düzenlenmesi planlanırken, etkinliğin konukları, gazi yakınlarının fotoğraflarını ve hikayelerini Hatıra Duvarı'na bırakabilecek.



Ölümsüz Alay ismi verilen yürüyüş, Büyük Anavatan Savaşı'na (2. Dünya Savaşı'na) katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri her 9 Mayıs'ta yapılıyor.



Büyük Anavatan Savaşı'nın katılımcı ve kurbanlarının anısını yaşatmak için Rusya ve birçok ülkede düzenlenen Ölümsüz Alay etkinliği, ilk olarak 9 Mayıs 2012'de yerel gazetecilerin inisiyatifiyle Rusya'nın Tomsk kentinde düzenlendi. Ardından 2013 yılında Rusya genelinde düzenlenen bir etkinliğe dönüştü.