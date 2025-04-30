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Antalya'da 9 Mayıs'ta Ölümsüz Alay yürüyüşü yapılacak
Antalya'da 9 Mayıs'ta Ölümsüz Alay yürüyüşü yapılacak
Sputnik Türkiye
Çok sayıda Rusya vatandaşının yaşadığı Antalya'da 9 Mayıs Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T10:04+0300
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yaşam
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bağımsız devletler topluluğu (bdt)
halk cephesi
kurtarıcı i̇sa katedrali
rusya'nın antalya başkonsolosluğu
‘ölümsüz alay’ yürüyüşü
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Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde kentte Ölümsüz Alay yürüyüşü yapılacağını bildirdi.Başkonsolosluktan Sputnik'e yapılan açıklamada, "9 Mayıs'ta Ölümsüz Alay yürüyüşü yapılacak. Ayrıca Halk Cephesi hareketinin Hatıra Ateşi etkinliği, Kurtarıcı İsa Katedrali korosunun (bazı üyeler Bolşoy Tiyatro solisti) katılımıyla konser ve büyük konser programı organize edilecek" dendi.Rus diplomatlar, konser programında Rusça konuşan çocukların okullarındaki öğretmenlerin, Rus yurttaş derneklerinden üyelerin ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden temsilcilerin yer alacağını ifade etti.Tüm bunlara paralel olarak gün boyunca çocuklara yönelik sanat atölyelerinin düzenlenmesi planlanırken, etkinliğin konukları, gazi yakınlarının fotoğraflarını ve hikayelerini Hatıra Duvarı'na bırakabilecek.Ölümsüz Alay ismi verilen yürüyüş, Büyük Anavatan Savaşı'na (2. Dünya Savaşı'na) katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri her 9 Mayıs'ta yapılıyor.Büyük Anavatan Savaşı'nın katılımcı ve kurbanlarının anısını yaşatmak için Rusya ve birçok ülkede düzenlenen Ölümsüz Alay etkinliği, ilk olarak 9 Mayıs 2012'de yerel gazetecilerin inisiyatifiyle Rusya'nın Tomsk kentinde düzenlendi. Ardından 2013 yılında Rusya genelinde düzenlenen bir etkinliğe dönüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/putin-stalingradda-tum-dunyanin-kaderi-tayin-edildi-1095782733.html
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haberler, rusya, antalya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), halk cephesi, kurtarıcı i̇sa katedrali, rusya'nın antalya başkonsolosluğu, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ölümsüz alay
haberler, rusya, antalya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), halk cephesi, kurtarıcı i̇sa katedrali, rusya'nın antalya başkonsolosluğu, ‘ölümsüz alay’ yürüyüşü, ölümsüz alay

Antalya'da 9 Mayıs'ta Ölümsüz Alay yürüyüşü yapılacak

10:04 30.04.2025
İstanbul Ölümsüz Alay Yürüyüşü
İstanbul Ölümsüz Alay Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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Çok sayıda Rusya vatandaşının yaşadığı Antalya'da 9 Mayıs Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümünde kentte Ölümsüz Alay yürüyüşü yapılacağını bildirdi.

Başkonsolosluktan Sputnik'e yapılan açıklamada, "9 Mayıs'ta Ölümsüz Alay yürüyüşü yapılacak. Ayrıca Halk Cephesi hareketinin Hatıra Ateşi etkinliği, Kurtarıcı İsa Katedrali korosunun (bazı üyeler Bolşoy Tiyatro solisti) katılımıyla konser ve büyük konser programı organize edilecek" dendi.

Rus diplomatlar, konser programında Rusça konuşan çocukların okullarındaki öğretmenlerin, Rus yurttaş derneklerinden üyelerin ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden temsilcilerin yer alacağını ifade etti.

Tüm bunlara paralel olarak gün boyunca çocuklara yönelik sanat atölyelerinin düzenlenmesi planlanırken, etkinliğin konukları, gazi yakınlarının fotoğraflarını ve hikayelerini Hatıra Duvarı'na bırakabilecek.

Ölümsüz Alay ismi verilen yürüyüş, Büyük Anavatan Savaşı'na (2. Dünya Savaşı'na) katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri her 9 Mayıs'ta yapılıyor.

Büyük Anavatan Savaşı'nın katılımcı ve kurbanlarının anısını yaşatmak için Rusya ve birçok ülkede düzenlenen Ölümsüz Alay etkinliği, ilk olarak 9 Mayıs 2012'de yerel gazetecilerin inisiyatifiyle Rusya'nın Tomsk kentinde düzenlendi. Ardından 2013 yılında Rusya genelinde düzenlenen bir etkinliğe dönüştü.
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