https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/pakistan-savunma-bakani-asif-pakistan-ile-hindistan-arasindaki-catismanin-tirmanmasi-mumkundur-1095760205.html

Pakistan Savunma Bakanı Asif: Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmanın tırmanması mümkündür

Pakistan Savunma Bakanı Asif: Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmanın tırmanması mümkündür

Sputnik Türkiye

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasının mümkün olduğunu söyledi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T04:54+0300

2025-04-29T04:54+0300

2025-04-29T04:54+0300

dünya

asya & pasifik

pakistan

keşmir

hindistan

khawaja asif

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095669167_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_eeb9331a4faeda71a30a5a40c0abf97c.jpg

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Sputnik'e verdiği röportajda, Hindistan’ın son dönemdeki siyasi söylemleri ve Keşmir’de gerçekleşen son terör saldırısı sonrasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasının mümkün olduğunu söyledi.Röportajda Asif, şu şekilde konuştu:Ayrıca Asif, Pakistan'ın iki ülke arasındaki durumu tırmandırmak gibi bir niyeti olmadığını ancak Hindistan'ın bir saldırı girişiminde bulunması halinde Pakistan'ın 'orantılı bir karşılık vereceğini' belirterek ve iki ülke arasındaki çatışmanın nükleer silahların kullanıldığı daha büyük bir çatışmaya dönüşebileceğine inanmadığını vurguladı.Asif, "Hindistan ve Pakistan, her ikisi de nükleer güçlere sahip devletlerdir, ancak olayların bu noktaya varacağını sanmıyorum. Aceleci ve temelsiz sonuçlara varmaktan kaçınalım" diye ekledi.Neler olmuştu?Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetkililer, saldırının Pakistan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/pakistandan-rusya-ve-cine-cammu-kesmir-cagrisi-1095713156.html

pakistan

keşmir

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, pakistan, keşmir, hindistan, khawaja asif