Pakistan Savunma Bakanı Asif: Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmanın tırmanması mümkündür
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHindistan-Pakistan
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasının mümkün olduğunu söyledi.
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Sputnik'e verdiği röportajda, Hindistan’ın son dönemdeki siyasi söylemleri ve Keşmir’de gerçekleşen son terör saldırısı sonrasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasının mümkün olduğunu söyledi.
Röportajda Asif, şu şekilde konuştu:
"Askeri gerilimin artması ihtimali şu anda mevcut. Hindistan medyası, siyasetçileri ve Başbakanı, Pakistan'ı karalamak için bir fırsat yaratıyor ya da son yaşanan olayları kanıt veya delil olmadan devletimizi karalamak için kullanmaya çalışıyorlar"
Ayrıca Asif, Pakistan'ın iki ülke arasındaki durumu tırmandırmak gibi bir niyeti olmadığını ancak Hindistan'ın bir saldırı girişiminde bulunması halinde Pakistan'ın 'orantılı bir karşılık vereceğini' belirterek ve iki ülke arasındaki çatışmanın nükleer silahların kullanıldığı daha büyük bir çatışmaya dönüşebileceğine inanmadığını vurguladı.
Asif, "Hindistan ve Pakistan, her ikisi de nükleer güçlere sahip devletlerdir, ancak olayların bu noktaya varacağını sanmıyorum. Aceleci ve temelsiz sonuçlara varmaktan kaçınalım" diye ekledi.
Neler olmuştu?
Hindistan'daki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerce, 22 Nisan'da turistlere ateş açılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli terör örgütü Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan 'Direniş Cephesi' (TRF) üstlenmişti.
Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetkililer, saldırının Pakistan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.
Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.
Saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüş, güvenlik toplantısı düzenlemişti. Toplantının ardından yetkililer, saldırının Pakistan tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.
Hindistan, bu saldırıyla yanıt olarak Pakistan vatandaşlarına vize verme sürecini askıya almış, şu ana kadar vizeleri de iptal etmişti. Buna karşılık Pakistan da Hindistan’la tüm ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı.
27 Nisan, 10:11