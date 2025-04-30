https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/nisanda-marketteki-39-urunden-28inin-fiyati-artti-rekor-artis-karnabaharda-1095800209.html

Nisanda marketteki 39 üründen 28'inin fiyatı arttı: Rekor artış karnabaharda

Nisanda marketteki 39 üründen 28'inin fiyatı arttı: Rekor artış karnabaharda

Sputnik Türkiye

Nisan ayında marketlerdeki fiyat artışları devam etti. Marketlerdeki 39 üründen 28'inin fiyatı artarken, ürünlerde üretici ve market arasındaki fiyat farkı... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T10:56+0300

2025-04-30T10:56+0300

2025-04-30T10:56+0300

ekonomi̇

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

şemsi bayraktar

fiyat artışı

market

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Nisan ayında marketlerde 39 üründen 28'inin fiyatı arttı. Fiyatı en çok artan ürün yüzde 43 ile karnabahar olurken, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 100 ile kuru kayısıda görüldü. Üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı ise yüzde 256 ile havuçta görüldü.Üretici ile market arasındaki fiyat uçurumu büyüyorTürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisanda markette 39 ürünün 28'inde fiyat artışı, 11'inde fiyat azalışı görüldüğünü belirtti. Bu dönemde üretici market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 256 ile havuçta görüldüğünü bildiren Bayraktar, bunu yüzde 230 ile marul, yüzde 222 ile kuru soğan, yüzde 219 ile kuru fasulye ve yüzde 216 ile nohutun izlediğini ifade etti.Nisan'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerÜreticide kayısının fiyatı yüzde 100 arttıSöz konusu ayda üreticide 31 ürünün 8'inde fiyat artışı olurken 17'sinde fiyatların gerilediğine dikkati çeken Bayraktar, 6 üründe ise fiyat değişimi olmadığını kaydetti.Bayraktar, üreticide en çok fiyat artışının yüzde 100 ile kayısıda görüldüğünü belirterek şunları söyledi:"Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 100 ile kuru kayısıda görüldü. Kuru kayısıdaki fiyat artışını yüzde 33 ile fındık, yüzde 31 ile elma, yüzde 13 ile Antep fıstığı izledi. Üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 59 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 42 ile patlıcan, yüzde 41,5 ile kuru soğan, yüzde 27 ile sivribiber, yüzde 26 ile domates ve yüzde 21 ile limon izledi."Zirai don fiyatları etkilediBayraktar, yaşanan zirai don afetinden etkilenen meyvelerin başında gelen kayısıda üreticide fiyatların arttığını vurgulayarak, kayısı üreticisinde ürün kalmadığından dolayı söz konusu fiyat artışının üretici gelirine yansımadığını ifade etti.Havaların nisanda sıcak seyretmesiyle birim alandan alınan verimin arttığını dile getiren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:Bayraktar, fındık fiyatlarının zirai don nedeniyle arttığına dikkati çekerek, Antep fıstığı fiyatının ise kuraklık sebebiyle düştüğünü dile getirdi.

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türkiye ziraat odaları birliği (tzob), şemsi bayraktar, fiyat artışı, market