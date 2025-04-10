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Merkez Bankası açıkladı: Ramazan ayında et fiyatlarına yüzde 80 zam geldi
Merkez Bankası açıkladı: Ramazan ayında et fiyatlarına yüzde 80 zam geldi
Sputnik Türkiye
Ramazan ayı fiyat gelişmelerini analiz eden bir çalışmayı tamamlayan Merkez Bankası, kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki fiyat artışının yüzde 80'lere... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T14:31+0300
2025-04-10T14:31+0300
ekonomi̇
merkez bankası
ramazan ayı
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
market
kırmızı et
beyaz et
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Ramazan ayında tüm çağrılara rağmen kırmızı ve beyaz et, bakliyat ürünlerindeki fiyat artışlarının yüzde 80'lere ulaştığı açıklandı. Merkez Bankası'nın analizleriyle zam oranları ortaya konulurken, sebze ve meyvede de yüksek zam oranları dikkat çekti. Zam yapmayın çağrıları boşa çıktı Merkez Bankası'nın Merkezin Güncesi blog sayfasında yayımlanan çalışmada, işlenmemiş gıdada Ramazan ayında fiyatların hızlı arttığı, işlenmiş gıdada ise daha az arttığı belirlendi. Ramazan ayı için marketlere fiyat artırmama çağırısı yapılmış, hatta özel denetimler yapılmıştı. Buna karşılık, işlenmemiş gıda olan, et, sebze-meyve gibi ürünlerde fiyatlara yüksek zamlar yapıldığı ortaya çıktı.Et, tavuk ve bakliyatta zam oranı yüzde 80'lere ulaştıMerkez Bankası çalışmasında et ve tavuk eti fiyatlarına yönelik yapılan güne bağlı zaman çizelgesi de yer aldı. Grafiğe göre Ramazan ayı girer girmez et ve tavuk fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, tavuk etindeki fiyat artışı ramazanın ilk haftasında yüzde 75’ler dolayında arttı.Kırmızı ette ise Ramazan ayının hemen öncesinde başlayan artış iyice hızlandı ve ilk günlerde 65 puan civarında yükseliş oldu. Bu da yaklaşık yüzde 80’ler dolayında bir artış anlamına geliyor.Bakliyatta ise fiyat artışı yaklaşık yüzde 50 dolayında ölçüldü. Çalışmaya göre, Bakliyat fiyatları et ve tavuğa kıyasla daha düşük seviyelerde zam gördü.
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merkez bankası, ramazan ayı, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, market, kırmızı et, beyaz et, bakliyat
merkez bankası, ramazan ayı, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, market, kırmızı et, beyaz et, bakliyat

Merkez Bankası açıkladı: Ramazan ayında et fiyatlarına yüzde 80 zam geldi

14:31 10.04.2025
© AAKırmızı et, kasap
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
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Ramazan ayı fiyat gelişmelerini analiz eden bir çalışmayı tamamlayan Merkez Bankası, kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki fiyat artışının yüzde 80'lere ulaştığını açıkladı.
Ramazan ayında tüm çağrılara rağmen kırmızı ve beyaz et, bakliyat ürünlerindeki fiyat artışlarının yüzde 80'lere ulaştığı açıklandı. Merkez Bankası'nın analizleriyle zam oranları ortaya konulurken, sebze ve meyvede de yüksek zam oranları dikkat çekti.

Zam yapmayın çağrıları boşa çıktı

Merkez Bankası'nın Merkezin Güncesi blog sayfasında yayımlanan çalışmada, işlenmemiş gıdada Ramazan ayında fiyatların hızlı arttığı, işlenmiş gıdada ise daha az arttığı belirlendi. Ramazan ayı için marketlere fiyat artırmama çağırısı yapılmış, hatta özel denetimler yapılmıştı. Buna karşılık, işlenmemiş gıda olan, et, sebze-meyve gibi ürünlerde fiyatlara yüksek zamlar yapıldığı ortaya çıktı.

Et, tavuk ve bakliyatta zam oranı yüzde 80'lere ulaştı

Merkez Bankası çalışmasında et ve tavuk eti fiyatlarına yönelik yapılan güne bağlı zaman çizelgesi de yer aldı. Grafiğe göre Ramazan ayı girer girmez et ve tavuk fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, tavuk etindeki fiyat artışı ramazanın ilk haftasında yüzde 75’ler dolayında arttı.
Kırmızı ette ise Ramazan ayının hemen öncesinde başlayan artış iyice hızlandı ve ilk günlerde 65 puan civarında yükseliş oldu. Bu da yaklaşık yüzde 80’ler dolayında bir artış anlamına geliyor.
Bakliyatta ise fiyat artışı yaklaşık yüzde 50 dolayında ölçüldü. Çalışmaya göre, Bakliyat fiyatları et ve tavuğa kıyasla daha düşük seviyelerde zam gördü.
kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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