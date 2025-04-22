https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bakan-kurum-kanal-istanbul-iddiasina-yanit-verdi-biz-milletimize-bir-soz-verdik-1095595239.html

Bakan Kurum, Kanal İstanbul iddiasına yanıt verdi: 'Biz milletimize bir söz verdik'

Bakan Kurum, Kanal İstanbul iddiasına yanıt verdi: 'Biz milletimize bir söz verdik'

Sputnik Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul bölgesindeki 24 bin konutun dar gelirli aileler için yapıldığını açıkladı. TOKİ'nin Arnavutköy'de hayata... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul bölgesine 24 bin konut yapılacağı iddialarına yanıt verdi.Kurum, Arnavutköy'deki projenin, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin bir parçası olduğunu ve TOKİ'nin bu konutları dar gelirliler için inşa ettiğini belirtti. "Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar" diyen Kurum, "Bu konutların sahipleri belli; hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiçbiri yabancı değil" diyerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Araplara satılacak" iddiasını 'iftira' olarak nitelendirdi. Başvuruların tamamlandığını ve kuraların çekildiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Biz milletimize bir söz verdik. 'Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız' dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz'' ifadelerini kullandı.Sert üslubuyla dikkat çeken Kurum, "Göz göre göre yalan söylüyorlar... Ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz" diyerek muhalefete tepki gösterdi. Projenin İstanbul'daki konut sorununa çözüm getireceğini tekrarladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/murat-kurumdan-kanal-istanbul-sorusuna-yanit-1081821868.html

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