https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/muglada-38-buyuklugunde-deprem-oldu-1095794231.html
Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris civarında saat 06.39'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T08:46+0300
2025-04-30T08:46+0300
2025-04-30T08:47+0300
son depremler
son depremler
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afad
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Afet ve Acil Durum Yçnetim Başkanlığı verilerine göre bugün Muğla'nın Marmaris yakınlarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin Akdeniz açıklarında 9.98 km derinlikte olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/sener-usumezsoydan-kritik-uyari-istanbul-degil-bu-3-il-deprem-riski-altinda-diyerek-acikladi-1095772735.html
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son depremler, deprem, muğla, marmaris, afad
son depremler, deprem, muğla, marmaris, afad
Muğla'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu
08:46 30.04.2025 (güncellendi: 08:47 30.04.2025)
AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris civarında saat 06.39'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yçnetim Başkanlığı verilerine göre bugün Muğla'nın Marmaris yakınlarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin Akdeniz açıklarında 9.98 km derinlikte olduğu kaydedildi.