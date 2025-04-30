https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/abd-avustralyanin-ukraynaya-eski-abramslari-gondermesine-izin-vermedi-1095794947.html
ABD, Avustralya'nın Ukrayna'ya eski Abrams'ları göndermesine izin vermedi
ABD, Avustralya'nın Ukrayna'ya eski Abrams'ları göndermesine izin vermedi
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Avustralya'nın Ukrayna'ya Abrams tankları göndermesine hâlâ izin vermediği ve tankların sevkiyatını engellediği belirtildi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T09:09+0300
2025-04-30T09:09+0300
2025-04-30T09:08+0300
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sergey lavrov
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ABC televizyonu, ABD’nin Avustralya’ya elindeki eski Abrams tanklarını Ukrayna’ya göndermesine engel olduğunu bildirdi.Televizyonun haberinde, “(Avustralya Başbakanı Anthony) Albanese hükümetinin geçen yıl Ukrayna'ya sağladığı eski tank filosu hâlâ Avustralya'da bulunuyor ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, tankların teslimindeki gecikmeden kısmen ABD'nin direncini sorumlu tutuyor” ifadesine yer verildi.Avustralya Savunma Bakanlığı kaynakları, tankların Ukrayna'ya nakli için ABD tarafından verilmesi gereken resmi onayın henüz verilmemiş olması nedeniyle sürecin daha fazla belirsizlikle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.Kaynaklardan biri, “Ukraynalıların bu araçlara gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgulamaya başlıyoruz çünkü Abrams'ın tavanı en zayıf noktası, oysa bu bir İHA savaşı” ifadesini kullandı.Avustralya hükümeti, 2007 yılında 59 adet M1A1 Abrams tankı satın almıştı, ancak bu tanklar hiçbir zaman bir savaş bölgesinde kullanılmadı. Daha sonra yerlerini yeni versiyon olan M1A2 tankları almıştı.Avustralyalı yetkililer 17 Ekim 2024’te, Ukrayna'ya 164 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi göndereceklerini ve toplam destek miktarını bir milyar dolara çıkaracaklarını açıklamıştı. Bu askeri yardım paketi, hizmet dışı bırakılan 59 adet M1A1 Abrams tankının Kiev'e teslim edilmesini de içeriyordu.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine ve NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğine inanıyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/avrupanin-ukraynaya-asker-gonderme-plani-basarisiz-oldu-hazir-hale-getirmek-zor-olacak-1095794090.html
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abd, avustralya, ukrayna, abrams tankı, rusya, sergey lavrov, nato
abd, avustralya, ukrayna, abrams tankı, rusya, sergey lavrov, nato
ABD, Avustralya'nın Ukrayna'ya eski Abrams'ları göndermesine izin vermedi
ABD’nin, Avustralya'nın Ukrayna'ya Abrams tankları göndermesine hâlâ izin vermediği ve tankların sevkiyatını engellediği belirtildi.
ABC
televizyonu, ABD’nin Avustralya’ya elindeki eski Abrams
tanklarını Ukrayna’ya göndermesine engel olduğunu bildirdi.
Televizyonun haberinde, “(Avustralya Başbakanı Anthony) Albanese hükümetinin geçen yıl Ukrayna'ya sağladığı eski tank filosu hâlâ Avustralya'da bulunuyor ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, tankların teslimindeki gecikmeden kısmen ABD'nin direncini sorumlu tutuyor” ifadesine yer verildi.
Avustralya Savunma Bakanlığı kaynakları, tankların Ukrayna'ya nakli için ABD tarafından verilmesi gereken resmi onayın henüz verilmemiş olması nedeniyle sürecin daha fazla belirsizlikle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
Kaynaklardan biri, “Ukraynalıların bu araçlara gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sorgulamaya başlıyoruz çünkü Abrams'ın tavanı en zayıf noktası, oysa bu bir İHA savaşı” ifadesini kullandı.
Avustralya hükümeti, 2007 yılında 59 adet M1A1 Abrams tankı satın almıştı, ancak bu tanklar hiçbir zaman bir savaş bölgesinde kullanılmadı. Daha sonra yerlerini yeni versiyon olan M1A2 tankları almıştı.
Avustralyalı yetkililer 17 Ekim 2024’te, Ukrayna'ya 164 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi göndereceklerini ve toplam destek miktarını bir milyar dolara çıkaracaklarını açıklamıştı. Bu askeri yardım paketi, hizmet dışı bırakılan 59 adet M1A1 Abrams tankının Kiev'e teslim edilmesini de içeriyordu.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine ve NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğine inanıyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.