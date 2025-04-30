Meteoroloji uyarısı devam ediyor: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat
© AARüzgar
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 30 Nisan Türkiye geneli hava durumu raporuna göre Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı devam ediyor. Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde ise kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkileyecek.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngören MGM, 30 Nisan Çarşamba günü Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını belirtti.
Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, (Kırıkkale ve Çankırı dışında) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Akdeniz ile Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
Balıkesir – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu
Edirne – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Adana – 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra geceye kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra geceye kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay – 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
Ankara – 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Bolu – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu
Rize – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
Rize – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya – 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Adıyaman – 25°C: Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır – 28°C: Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt – 27°C: Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır – 28°C: Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt – 27°C: Parçalı ve çok bulutlu