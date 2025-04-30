https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/meteoroloji-uyarisi-devam-ediyor--1095792599.html

Meteoroloji uyarısı devam ediyor: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji uyarısı devam ediyor: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Sputnik Türkiye

30 Nisan 2025 hava durumu raporu açıklandı. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da yerel sağanak yağışlar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İşte il il sıcaklık ve hava tahminleri...

2025-04-30T07:03+0300

2025-04-30T07:03+0300

2025-04-30T07:03+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

fırtına

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Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngören MGM, 30 Nisan Çarşamba günü Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını belirtti. Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, (Kırıkkale ve Çankırı dışında) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Batı Akdeniz ile Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.Marmara BölgesiBalıkesir – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEdirne – 22°C: Parçalı ve çok bulutluİstanbul – 16°C: Parçalı ve çok bulutluKırklareli – 19°C: Parçalı ve çok bulutluEge BölgesiAfyonkarahisar – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir – 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMuğla – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdeniz BölgesiAdana – 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBurdur – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra geceye kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay – 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç Anadolu BölgesiAnkara – 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNevşehir – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizBolu – 18°C: Parçalı ve çok bulutluDüzce – 15°C: Parçalı ve çok bulutluSinop – 15°C: Parçalı ve çok bulutluZonguldak – 12°C: Parçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizAmasya – 22°C: Parçalı ve çok bulutluRize – 12°C: Parçalı ve çok bulutluSamsun – 13°C: Parçalı ve çok bulutluTrabzon – 11°C: Parçalı ve çok bulutluDoğu Anadolu BölgesiErzurum – 18°C: Parçalı ve çok bulutluKars – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya – 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu Anadolu BölgesiAdıyaman – 25°C: Parçalı ve çok bulutluDiyarbakır – 28°C: Parçalı ve çok bulutluGaziantep – 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSiirt – 27°C: Parçalı ve çok bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/hava-durumu-daha-da-sertlesiyor-meteoroloji-son-dakika-alarmi-duyurdu-istanbul-dahil-13-il-icin-1095780686.html

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