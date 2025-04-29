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Hava durumu daha da sertleşiyor, Meteoroloji son dakika alarmı duyurdu: İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı
Hava durumu daha da sertleşiyor, Meteoroloji son dakika alarmı duyurdu: İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sarı uyarı verdi! Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. İşte alarm verilen iller ve son hava durumu detayları.
2025-04-29T15:39+0300
2025-04-29T15:39+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
antalya
güneydoğu anadolu
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kırmızı
kırmızı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan sonrası etkili olan yağış ve fırtına dalgası için yeni bir güncelleme yaptı. Yapılan son tahminlere göre, İstanbul dahil 13 kentte sarı uyarı verildi. Ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak.Özellikle Perşembe günü için neredeyse tüm yurtta alarm seviyesine geçildi.İstanbul dahil 13 i̇lde sarı alarmSarı uyarı verilen iller şöyle:Bu bölgelerde ani sağanaklar, su baskınları ve ulaşımda aksamalar bekleniyor. Vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olması öneriliyor.Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyorYağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ayrıca Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) bekleniyor.Kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği riskler:Toz taşınımı uyarısıDoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum görüş mesafesini düşürebilir, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir ve özellikle kronik solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar için risk oluşturabilir.Öneri: Açık havada uzun süre kalınmamalı, maske kullanılmalı.Hava sıcaklıkları düşüyorHava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Güney bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.Bölge bölge hava durumu özeti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/sener-usumezsoydan-kritik-uyari-istanbul-degil-bu-3-il-deprem-riski-altinda-diyerek-acikladi-1095772735.html
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Hava durumu daha da sertleşiyor, Meteoroloji son dakika alarmı duyurdu: İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı

15:39 29.04.2025
© AAFırtına
Fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere 13 il için sarı uyarı verdi. Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. İşte alarm verilen iller ve hava durumu detayları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan sonrası etkili olan yağış ve fırtına dalgası için yeni bir güncelleme yaptı. Yapılan son tahminlere göre, İstanbul dahil 13 kentte sarı uyarı verildi. Ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak.
Özellikle Perşembe günü için neredeyse tüm yurtta alarm seviyesine geçildi.

İstanbul dahil 13 i̇lde sarı alarm

Sarı uyarı verilen iller şöyle:
İstanbul
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Edirne
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Zonguldak
Bartın
Yalova
Düzce
Bu bölgelerde ani sağanaklar, su baskınları ve ulaşımda aksamalar bekleniyor. Vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olması öneriliyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ayrıca Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği riskler:
Ağaç ve direk devrilmeleri
Çatı uçmaları
Deniz ulaşımında aksamalar

Toz taşınımı uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum görüş mesafesini düşürebilir, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir ve özellikle kronik solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar için risk oluşturabilir.
Öneri: Açık havada uzun süre kalınmamalı, maske kullanılmalı.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Güney bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bölge bölge hava durumu özeti

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Fırtına riski yüksek.
Ege: Sağanak yağışlı, kıyılarda kuvvetli rüzgar.
Akdeniz: Yer yer kuvvetli sağanak yağışlar.
İç Anadolu: Pus ve yer yer sağanak yağışlı.
Karadeniz: Parçalı bulutlu, yerel sağanaklar Doğu Karadeniz’de etkili.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Sağanak yağışlar ve toz taşınımı görülecek.
Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
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