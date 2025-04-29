https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/hava-durumu-daha-da-sertlesiyor-meteoroloji-son-dakika-alarmi-duyurdu-istanbul-dahil-13-il-icin-1095780686.html

Hava durumu daha da sertleşiyor, Meteoroloji son dakika alarmı duyurdu: İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı

Hava durumu daha da sertleşiyor, Meteoroloji son dakika alarmı duyurdu: İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sarı uyarı verdi! Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı bekleniyor. İşte alarm verilen iller ve son hava durumu detayları.

2025-04-29T15:39+0300

2025-04-29T15:39+0300

2025-04-29T15:39+0300

i̇stanbul

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

antalya

güneydoğu anadolu

sarı kod

kırmızı

kırmızı

turuncu alarm

turuncu alarm

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan sonrası etkili olan yağış ve fırtına dalgası için yeni bir güncelleme yaptı. Yapılan son tahminlere göre, İstanbul dahil 13 kentte sarı uyarı verildi. Ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak.Özellikle Perşembe günü için neredeyse tüm yurtta alarm seviyesine geçildi.İstanbul dahil 13 i̇lde sarı alarmSarı uyarı verilen iller şöyle:Bu bölgelerde ani sağanaklar, su baskınları ve ulaşımda aksamalar bekleniyor. Vatandaşların özellikle açık alanlarda dikkatli olması öneriliyor.Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyorYağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri ve Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ayrıca Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) bekleniyor.Kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği riskler:Toz taşınımı uyarısıDoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum görüş mesafesini düşürebilir, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir ve özellikle kronik solunum rahatsızlığı olan vatandaşlar için risk oluşturabilir.Öneri: Açık havada uzun süre kalınmamalı, maske kullanılmalı.Hava sıcaklıkları düşüyorHava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Güney bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.Bölge bölge hava durumu özeti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/sener-usumezsoydan-kritik-uyari-istanbul-degil-bu-3-il-deprem-riski-altinda-diyerek-acikladi-1095772735.html

i̇stanbul

antalya

güneydoğu anadolu

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