https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/msb-duyurdu-askerlik-yerleri-aciklandi--1093159225.html

Askerlik yerleri açıklandı: Şubat celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Askerlik yerleri açıklandı: Şubat celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

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2025-01-29T11:01+0300

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türkiye

askerlik

zorunlu askerlik

bedelli askerlik

milli savunma bakanlığı (msb)

asker

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Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları, E-Devlet askerliğim ekranı ile erişime açıldı.Askerlik yerleriMilli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 29 Ocak 2025 Cuma günü erişime açıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Askerlik yeri nasıl öğrenilir?www.turkiye.gov.tr sayfasındaki ''Kurumlar'' başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın."Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/msb-kaynaklari-tsknin-suriyedeki-gorevi-devam-ediyor-1092973732.html

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askerlik, zorunlu askerlik, bedelli askerlik, milli savunma bakanlığı (msb), asker