https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/khloe-kardashian-18-kilo-verdi-gunde-7-ogun-yiyerek-kalici-olarak-zayifladi-1095814437.html

Khloe Kardashian 18 kilo verdi: Günde 7 öğün yiyerek kalıcı olarak zayıfladı

Khloe Kardashian 18 kilo verdi: Günde 7 öğün yiyerek kalıcı olarak zayıfladı

Sputnik Türkiye

Khloé Kardashian 18 kilo verdi! Günde 7 öğünle zayıflayan ünlü yıldız, diyet yerine yaşam tarzı değişikliğine yöneldiğini açıkladı. İşte detaylar…

2025-04-30T17:03+0300

2025-04-30T17:03+0300

2025-04-30T17:03+0300

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Dünyaca ünlü reality şov yıldızı ve iş insnaı Khloe Kardashian, Instagram hesabında paylaştığı bikinili pozuyla yeniden gündeme geldi. 40 yaşındaki yıldız, kırmızı kenarlı, kiraz desenli iki parçalı mayosuyla dikkatleri üzerine çekerken, karın kasları ve ince fiziğiyle hayranlarını hayran bıraktı.Ancak asıl dikkat çeken detay, bu etkileyici dönüşümün ardındaki yöntem oldu: 18 kilo verdi, ama nasıl?Khloé Kardashian, bu zayıflama sürecinde herhangi bir diyabet ilacı kullanmadığını açıkça belirtti.“Kilo verme yolculuğum 10 yıl sürdü. Sihirli bir formül yok. Sadece sabır, disiplin ve kalıcı alışkanlıklar var.” ifadelerini kullandı.Kardashian, haftada 5 gün sabah 6’da kalkarak egzersiz yapıyor. Antrenmanları kardiyo ve ağırlık çalışmaları içeriyor. Ayrıca düşük karbonhidratlı bir beslenme düzenine geçti ve süt ürünlerini diyetten çıkardı. Bu da özellikle şişkinlik ve cilt problemlerinin azalmasında etkili oldu.En çarpıcı detay: Günde 7 öğünKhloé Kardashian’ın kilo verme sürecinde en dikkat çeken nokta, günde 7 öğün yemek yemesi. Bunun kendisine hem enerji sağladığını hem de açlık krizlerini önlediğini belirtti.“Gazlı içecekleri ilk bıraktım. Sonra her hafta bir alışkanlığı daha değiştirdim. Kalıcı değişim böyle geldi.” diyen Kardashian, radikal diyetleri değil, sürdürülebilir çözümleri öneriyor.Duygusal sağlığı ön planda tuttuSadece fiziksel değil, psikolojik dengeyi de korumaya önem veren Kardashian, stresle başa çıkmak için meditasyon yaptığını, günlük tuttuğunu ve ailesiyle zaman geçirdiğini açıkladı. Bu alışkanlıkların, sağlıklı yaşam düzenini korumasında büyük rol oynadığını söyledi.

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