https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/khloe-kardashian-18-kilo-verdi-gunde-7-ogun-yiyerek-kalici-olarak-zayifladi-1095814437.html
Khloe Kardashian 18 kilo verdi: Günde 7 öğün yiyerek kalıcı olarak zayıfladı
Khloe Kardashian 18 kilo verdi: Günde 7 öğün yiyerek kalıcı olarak zayıfladı
Sputnik Türkiye
Khloé Kardashian 18 kilo verdi! Günde 7 öğünle zayıflayan ünlü yıldız, diyet yerine yaşam tarzı değişikliğine yöneldiğini açıkladı. İşte detaylar…
2025-04-30T17:03+0300
2025-04-30T17:03+0300
2025-04-30T17:03+0300
khloe kardashian
instagram
sağlik
zayıflama
zayıflık
zayıflama kampı
şişman
şişman
fazla kilolu
kilo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095814877_0:82:1998:1205_1920x0_80_0_0_3230da4d533f228ecce67bdfd043b912.jpg
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı ve iş insnaı Khloe Kardashian, Instagram hesabında paylaştığı bikinili pozuyla yeniden gündeme geldi. 40 yaşındaki yıldız, kırmızı kenarlı, kiraz desenli iki parçalı mayosuyla dikkatleri üzerine çekerken, karın kasları ve ince fiziğiyle hayranlarını hayran bıraktı.Ancak asıl dikkat çeken detay, bu etkileyici dönüşümün ardındaki yöntem oldu: 18 kilo verdi, ama nasıl?Khloé Kardashian, bu zayıflama sürecinde herhangi bir diyabet ilacı kullanmadığını açıkça belirtti.“Kilo verme yolculuğum 10 yıl sürdü. Sihirli bir formül yok. Sadece sabır, disiplin ve kalıcı alışkanlıklar var.” ifadelerini kullandı.Kardashian, haftada 5 gün sabah 6’da kalkarak egzersiz yapıyor. Antrenmanları kardiyo ve ağırlık çalışmaları içeriyor. Ayrıca düşük karbonhidratlı bir beslenme düzenine geçti ve süt ürünlerini diyetten çıkardı. Bu da özellikle şişkinlik ve cilt problemlerinin azalmasında etkili oldu.En çarpıcı detay: Günde 7 öğünKhloé Kardashian’ın kilo verme sürecinde en dikkat çeken nokta, günde 7 öğün yemek yemesi. Bunun kendisine hem enerji sağladığını hem de açlık krizlerini önlediğini belirtti.“Gazlı içecekleri ilk bıraktım. Sonra her hafta bir alışkanlığı daha değiştirdim. Kalıcı değişim böyle geldi.” diyen Kardashian, radikal diyetleri değil, sürdürülebilir çözümleri öneriyor.Duygusal sağlığı ön planda tuttuSadece fiziksel değil, psikolojik dengeyi de korumaya önem veren Kardashian, stresle başa çıkmak için meditasyon yaptığını, günlük tuttuğunu ve ailesiyle zaman geçirdiğini açıkladı. Bu alışkanlıkların, sağlıklı yaşam düzenini korumasında büyük rol oynadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/bakanlik-bu-markanin-iki-kokusunu-evinize-sokmayin-diyerek-duyurdu-ciddi-saglik-riski-olusturuyor-1095782876.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095814877_0:0:1998:1499_1920x0_80_0_0_faca8139be7ead4af72b8a8a963316d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
khloe kardashian kilo verme, khloe kardashian kaç kilo verdi, khloe kardashian diyeti, khloe kardashian spor programı, khloe kardashian egzersiz, khloe kardashian zayıflama yöntemi, 7 öğün beslenme, günde 7 öğünle nasıl zayıflanır, ünlüler nasıl kilo veriyor, ozempic olmadan kilo vermek
khloe kardashian kilo verme, khloe kardashian kaç kilo verdi, khloe kardashian diyeti, khloe kardashian spor programı, khloe kardashian egzersiz, khloe kardashian zayıflama yöntemi, 7 öğün beslenme, günde 7 öğünle nasıl zayıflanır, ünlüler nasıl kilo veriyor, ozempic olmadan kilo vermek
Khloe Kardashian 18 kilo verdi: Günde 7 öğün yiyerek kalıcı olarak zayıfladı
Khloe Kardashian, yeni yaşam tarzıyla 18 kilo verdiğini açıkladı. Ünlü isim, diyetten vazgeçtiğini ve günde 7 öğün beslenerek kalıcı kilo verdiğini belirtti.
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı ve iş insnaı Khloe Kardashian, Instagram hesabında paylaştığı bikinili pozuyla yeniden gündeme geldi. 40 yaşındaki yıldız, kırmızı kenarlı, kiraz desenli iki parçalı mayosuyla dikkatleri üzerine çekerken, karın kasları ve ince fiziğiyle hayranlarını hayran bıraktı.
Ancak asıl dikkat çeken detay, bu etkileyici dönüşümün ardındaki yöntem oldu:
Günde 7 öğün beslenme, düzenli spor ve sürdürülebilir yaşam tarzı.
18 kilo verdi, ama nasıl?
Khloé Kardashian, bu zayıflama sürecinde herhangi bir diyabet ilacı kullanmadığını açıkça belirtti.
“Kilo verme yolculuğum 10 yıl sürdü. Sihirli bir formül yok. Sadece sabır, disiplin ve kalıcı alışkanlıklar var.” ifadelerini kullandı.
Kardashian, haftada 5 gün sabah 6’da kalkarak egzersiz yapıyor. Antrenmanları kardiyo ve ağırlık çalışmaları içeriyor. Ayrıca düşük karbonhidratlı bir beslenme düzenine geçti ve süt ürünlerini diyetten çıkardı. Bu da özellikle şişkinlik ve cilt problemlerinin azalmasında etkili oldu.
En çarpıcı detay: Günde 7 öğün
Khloé Kardashian’ın kilo verme sürecinde en dikkat çeken nokta, günde 7 öğün yemek yemesi. Bunun kendisine hem enerji sağladığını hem de açlık krizlerini önlediğini belirtti.
“Gazlı içecekleri ilk bıraktım. Sonra her hafta bir alışkanlığı daha değiştirdim. Kalıcı değişim böyle geldi.” diyen Kardashian, radikal diyetleri değil, sürdürülebilir çözümleri öneriyor.
Duygusal sağlığı ön planda tuttu
Sadece fiziksel değil, psikolojik dengeyi de korumaya önem veren Kardashian, stresle başa çıkmak için meditasyon yaptığını, günlük tuttuğunu ve ailesiyle zaman geçirdiğini açıkladı. Bu alışkanlıkların, sağlıklı yaşam düzenini korumasında büyük rol oynadığını söyledi.