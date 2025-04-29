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Bakanlık 'bu markanın iki kokusunu evinize sokmayın' diyerek duyurdu: 'Ciddi sağlık riski oluşturuyor'
Bakanlık 'bu markanın iki kokusunu evinize sokmayın' diyerek duyurdu: 'Ciddi sağlık riski oluşturuyor'
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, iki farklı oda kokusunun sağlık riski taşıdığını tespit ederek satışlarını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. İşte... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T17:35+0300
2025-04-29T17:36+0300
sağlık
sağlik
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı yeni açıklamada, vatandaşları evlerinde kullandıkları bazı ürünlere karşı uyardı. Bakanlık tarafından yürütülen denetimler sonucu, iki farklı oda kokusunun sağlık riski oluşturduğu tespit edildi.Denetimler neticesinde, bu ürünlerin hem insan sağlığına zarar verdiği hem de kullanımının ciddi riskler taşıdığı belirlendi.Hangi oda kokuları yasaklandı?Bakanlık, tespit edilen iki adet oda kokusunun kullanımını yasakladı ve piyasadan toplatma kararı aldı. Ürünlerin detayları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu.Sağlık riski taşıyan ürünlerin isimleri ve üretici bilgileri de sistem üzerinden duyurularak, tüketicilere gerekli bilgilendirme yapıldı.Güvensiz ürün bilgi sistemi nedir?Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), piyasada bulunan ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden ürünlerin tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldığı resmi bir platformdur. Bu sistem sayesinde tüketiciler, hangi ürünlerin risk taşıdığını anlık olarak öğrenebiliyor.Ticaret Bakanlığı, vatandaşların bu sisteme düzenli olarak göz atmasını ve güvenilir ürün kullanımına özen göstermesini tavsiye ediyor.
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sağlık, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), ticaret bakanlığı
sağlık, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), ticaret bakanlığı

Bakanlık 'bu markanın iki kokusunu evinize sokmayın' diyerek duyurdu: 'Ciddi sağlık riski oluşturuyor'

17:35 29.04.2025 (güncellendi: 17:36 29.04.2025)
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Ticaret Bakanlığı, iki farklı oda kokusunun sağlık riski taşıdığını tespit ederek satışlarını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı yeni açıklamada, vatandaşları evlerinde kullandıkları bazı ürünlere karşı uyardı. Bakanlık tarafından yürütülen denetimler sonucu, iki farklı oda kokusunun sağlık riski oluşturduğu tespit edildi.
Denetimler neticesinde, bu ürünlerin hem insan sağlığına zarar verdiği hem de kullanımının ciddi riskler taşıdığı belirlendi.

Hangi oda kokuları yasaklandı?

© FotoğrafBakanlık 'bu markanın iki kokusunu evinize sokmayın' diyerek duyurdu: 'Ciddi sağlık riski oluşturuyor'
Bakanlık 'bu markanın iki kokusunu evinize sokmayın' diyerek duyurdu: 'Ciddi sağlık riski oluşturuyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
Bakanlık 'bu markanın iki kokusunu evinize sokmayın' diyerek duyurdu: 'Ciddi sağlık riski oluşturuyor'
© Fotoğraf
Bakanlık, tespit edilen iki adet oda kokusunun kullanımını yasakladı ve piyasadan toplatma kararı aldı. Ürünlerin detayları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden vatandaşların erişimine sunuldu.
Sağlık riski taşıyan ürünlerin isimleri ve üretici bilgileri de sistem üzerinden duyurularak, tüketicilere gerekli bilgilendirme yapıldı.

Güvensiz ürün bilgi sistemi nedir?

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), piyasada bulunan ve insan sağlığı açısından tehlike arz eden ürünlerin tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldığı resmi bir platformdur. Bu sistem sayesinde tüketiciler, hangi ürünlerin risk taşıdığını anlık olarak öğrenebiliyor.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların bu sisteme düzenli olarak göz atmasını ve güvenilir ürün kullanımına özen göstermesini tavsiye ediyor.
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