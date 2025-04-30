https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/istanbul-valiligi-duyurdu-1-mayista-bazi-metro-istasyonlari-kapatilacak-1095820821.html
İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta bazı metro istasyonları kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla şehir genelinde kapsamlı güvenlik ve ulaşım önlemleri alındığını duyurdu. Resmi kurumlara... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T19:24+0300
2025-04-30T19:24+0300
2025-04-30T19:24+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
metro i̇stanbul
metro i̇stanbul aş
i̇stanbul metrosu
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs i̇şçi bayramı
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 7 metro durağının kapatılacağını duyurdu.Valilik, yasa dışı grupların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılara karşı istihbarat ve emniyet birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirtirken 1 Mayıs kutlamaları için bu yıl sadece Kadıköy Rıhtım Meydanı (DİSK) ve Kartal Meydanı'nın (TÜRK-İŞ) belirlenmiş durumda olduğunu açıkladı.Valilik, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe duraklarının geçici olarak kapatılacağını belirtti.İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik önlemleri doğrultusunda bazı yolların da kutlamalar sırasında trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ego-duyurdu-ankarada-3-metro-istasyonu-1-mayista-kapatilacak-1095817397.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), metro i̇stanbul, metro i̇stanbul aş, i̇stanbul metrosu, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), metro i̇stanbul, metro i̇stanbul aş, i̇stanbul metrosu, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı
İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla şehir genelinde kapsamlı güvenlik ve ulaşım önlemleri alındığını duyurdu. Resmi kurumlara gönderilen genelgede, kutlamaların sadece belirlenen alanlarda yapılmasına izin verileceği ve bazı metro istasyonlarıyla yolların ulaşıma kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 7 metro durağının kapatılacağını duyurdu.
Valilik, yasa dışı grupların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılara karşı istihbarat ve emniyet birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirtirken 1 Mayıs kutlamaları için bu yıl sadece Kadıköy Rıhtım Meydanı (DİSK) ve Kartal Meydanı'nın (TÜRK-İŞ) belirlenmiş durumda olduğunu açıkladı.
Valilik, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe duraklarının geçici olarak kapatılacağını belirtti.
İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik önlemleri doğrultusunda bazı yolların da kutlamalar sırasında trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.