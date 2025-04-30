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İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta bazı metro istasyonları kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla şehir genelinde kapsamlı güvenlik ve ulaşım önlemleri alındığını duyurdu. Resmi kurumlara... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T19:24+0300
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 7 metro durağının kapatılacağını duyurdu.Valilik, yasa dışı grupların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılara karşı istihbarat ve emniyet birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirtirken 1 Mayıs kutlamaları için bu yıl sadece Kadıköy Rıhtım Meydanı (DİSK) ve Kartal Meydanı'nın (TÜRK-İŞ) belirlenmiş durumda olduğunu açıkladı.Valilik, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe duraklarının geçici olarak kapatılacağını belirtti.İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik önlemleri doğrultusunda bazı yolların da kutlamalar sırasında trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ego-duyurdu-ankarada-3-metro-istasyonu-1-mayista-kapatilacak-1095817397.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), metro i̇stanbul, metro i̇stanbul aş, i̇stanbul metrosu, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), metro i̇stanbul, metro i̇stanbul aş, i̇stanbul metrosu, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı

İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta bazı metro istasyonları kapatılacak

19:24 30.04.2025
© AA / Selami Küçükoğluİstanbul'da metro arızası: Yolcular vagon içerisinde kaldı
İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagon içerisinde kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AA / Selami Küçükoğlu
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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla şehir genelinde kapsamlı güvenlik ve ulaşım önlemleri alındığını duyurdu. Resmi kurumlara gönderilen genelgede, kutlamaların sadece belirlenen alanlarda yapılmasına izin verileceği ve bazı metro istasyonlarıyla yolların ulaşıma kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 7 metro durağının kapatılacağını duyurdu.
Valilik, yasa dışı grupların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılara karşı istihbarat ve emniyet birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirtirken 1 Mayıs kutlamaları için bu yıl sadece Kadıköy Rıhtım Meydanı (DİSK) ve Kartal Meydanı'nın (TÜRK-İŞ) belirlenmiş durumda olduğunu açıkladı.
Valilik, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe duraklarının geçici olarak kapatılacağını belirtti.
İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik önlemleri doğrultusunda bazı yolların da kutlamalar sırasında trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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EGO duyurdu: Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs'ta kapatılacak
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