https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/istanbul-valiligi-duyurdu-1-mayista-bazi-metro-istasyonlari-kapatilacak-1095820821.html

İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta bazı metro istasyonları kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla şehir genelinde kapsamlı güvenlik ve ulaşım önlemleri alındığını duyurdu. Resmi kurumlara... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T19:24+0300

2025-04-30T19:24+0300

2025-04-30T19:24+0300

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1 mayıs emek ve dayanışma günü

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 7 metro durağının kapatılacağını duyurdu.Valilik, yasa dışı grupların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılara karşı istihbarat ve emniyet birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirtirken 1 Mayıs kutlamaları için bu yıl sadece Kadıköy Rıhtım Meydanı (DİSK) ve Kartal Meydanı'nın (TÜRK-İŞ) belirlenmiş durumda olduğunu açıkladı.Valilik, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde, M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe duraklarının geçici olarak kapatılacağını belirtti.İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik önlemleri doğrultusunda bazı yolların da kutlamalar sırasında trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ego-duyurdu-ankarada-3-metro-istasyonu-1-mayista-kapatilacak-1095817397.html

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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), metro i̇stanbul, metro i̇stanbul aş, i̇stanbul metrosu, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı