https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/istanbul-valisi-gul-1-mayis-icin-uyardi-yasa-disi-cagrilara-itibar-etmeyiniz-1095821893.html
İstanbul Valisi Gül, 1 Mayıs için uyardı: 'Yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz'
İstanbul Valisi Gül, 1 Mayıs için uyardı: 'Yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz'
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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi yaptığı açıklamada, Kadıköy ve Kartal’daki etkinliklere izin verildiğini duyurdu. Beyoğlu... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sosyal medyadan çağrıda bulundu.Vali Gül, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde iki konfederasyon tarafından düzenlenecek etkinliklere izin verildiğini belirtirken, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinde kamu güvenliği gerekçesiyle toplantı ve gösteri yasağı getirildiğini ifade etti.Taksim’e çıkma çağrılarını 'provokatif girişim' olarak nitelendiren Vali Gül, bu çağrıların kutlama amacını aştığını ve güvenlik güçleriyle çatışma ortamı oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Halktan kamu düzenini bozabilecek yasa dışı çağrılara itibar etmemelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/yilin-kaymakami-secilmisti-istanbul-valisi-davut-gul-kimdir-nereli-kac-yasinda-1094683283.html
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İstanbul Valisi Gül, 1 Mayıs için uyardı: 'Yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz'
İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi yaptığı açıklamada, Kadıköy ve Kartal’daki etkinliklere izin verildiğini duyurdu. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinde ise kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle gösteri yasağı getirildi. Gül, Taksim çağrılarının provokatif olduğunu belirtti.
İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sosyal medyadan çağrıda bulundu.
Vali Gül, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde iki konfederasyon tarafından düzenlenecek etkinliklere izin verildiğini belirtirken, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinde kamu güvenliği gerekçesiyle toplantı ve gösteri yasağı getirildiğini ifade etti.
Taksim’e çıkma çağrılarını 'provokatif girişim' olarak nitelendiren Vali Gül, bu çağrıların kutlama amacını aştığını ve güvenlik güçleriyle çatışma ortamı oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Halktan kamu düzenini bozabilecek yasa dışı çağrılara itibar etmemelerini istedi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, iki ayrı konfederasyonun Kadıköy ve Kartal ilçelerinde düzenleyeceği etkinliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmiştir. Ancak Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinde, vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla toplantı ve gösteri yasağı kararı alınmıştır. Taksim’e çıkma çağrıları, bir kutlama talebinden öte, açıkça güvenlik güçleriyle çatışma ortamı oluşturmayı amaçlayan provokatif girişimlerdir. Sevgili vatandaşlarımızdan beklentimiz açıktır: Lütfen, kamu düzenini bozabilecek yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz.