https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/istanbul-valisi-gul-1-mayis-icin-uyardi-yasa-disi-cagrilara-itibar-etmeyiniz-1095821893.html

İstanbul Valisi Gül, 1 Mayıs için uyardı: 'Yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz'

İstanbul Valisi Gül, 1 Mayıs için uyardı: 'Yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz'

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi yaptığı açıklamada, Kadıköy ve Kartal’daki etkinliklere izin verildiğini duyurdu. Beyoğlu... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T22:28+0300

2025-04-30T22:28+0300

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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sosyal medyadan çağrıda bulundu.Vali Gül, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde iki konfederasyon tarafından düzenlenecek etkinliklere izin verildiğini belirtirken, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinde kamu güvenliği gerekçesiyle toplantı ve gösteri yasağı getirildiğini ifade etti.Taksim’e çıkma çağrılarını 'provokatif girişim' olarak nitelendiren Vali Gül, bu çağrıların kutlama amacını aştığını ve güvenlik güçleriyle çatışma ortamı oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Halktan kamu düzenini bozabilecek yasa dışı çağrılara itibar etmemelerini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/yilin-kaymakami-secilmisti-istanbul-valisi-davut-gul-kimdir-nereli-kac-yasinda-1094683283.html

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