https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ego-duyurdu-ankarada-3-metro-istasyonu-1-mayista-kapatilacak-1095817397.html

EGO duyurdu: Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs'ta kapatılacak

EGO duyurdu: Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs'ta kapatılacak

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ankaray hattındaki bazı istasyonların geçici olarak kapatılacağını... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T17:25+0300

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2025-04-30T17:25+0300

türki̇ye

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ankara

ego genel müdürlüğü

ego otobüsleri

metro

metro hattı

metro turizm

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ankara'da 3 metro istasyonu geçici olarak kapatılacak.Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Ankaray metro hattında yer alan Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonlarının 1 Mayıs Çarşamba günü boyunca yolcu iniş ve binişine kapalı olacağı açıklandı.Bu istasyonlardan metroya giriş ve çıkışın yapılamayacağı ancak Ankaray hattındaki diğer istasyonlardan hizmet verileceği aktarıldı. Hattı kullanmak isteyen yolcuların farklı alternatifleri kullanması rica edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/1-mayis-ve-19-mayista-ankara-istanbul-ve-izmirde-metro-ve-rayli-sistem-hatlari-ucretsiz-olacak-1095698441.html

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