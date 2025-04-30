https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ego-duyurdu-ankarada-3-metro-istasyonu-1-mayista-kapatilacak-1095817397.html
EGO duyurdu: Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs'ta kapatılacak
EGO duyurdu: Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs'ta kapatılacak
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ankaray hattındaki bazı istasyonların geçici olarak kapatılacağını... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T17:25+0300
2025-04-30T17:25+0300
2025-04-30T17:25+0300
türki̇ye
ego
ankara
ego genel müdürlüğü
ego otobüsleri
metro
metro hattı
metro turizm
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ankara'da 3 metro istasyonu geçici olarak kapatılacak.Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Ankaray metro hattında yer alan Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonlarının 1 Mayıs Çarşamba günü boyunca yolcu iniş ve binişine kapalı olacağı açıklandı.Bu istasyonlardan metroya giriş ve çıkışın yapılamayacağı ancak Ankaray hattındaki diğer istasyonlardan hizmet verileceği aktarıldı. Hattı kullanmak isteyen yolcuların farklı alternatifleri kullanması rica edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/1-mayis-ve-19-mayista-ankara-istanbul-ve-izmirde-metro-ve-rayli-sistem-hatlari-ucretsiz-olacak-1095698441.html
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ego, ankara, ego genel müdürlüğü, ego otobüsleri, metro, metro hattı, metro turizm, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, ankara valiliği
ego, ankara, ego genel müdürlüğü, ego otobüsleri, metro, metro hattı, metro turizm, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, ankara valiliği
EGO duyurdu: Ankara'da 3 metro istasyonu 1 Mayıs'ta kapatılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ankaray hattındaki bazı istasyonların geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Yetkililer, Ankara Valiliği kararıyla Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonlarından yolcu iniş ve binişi yapılmayacağını belirtti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ankara'da 3 metro istasyonu geçici olarak kapatılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Ankaray metro hattında yer alan Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonlarının 1 Mayıs Çarşamba günü boyunca yolcu iniş ve binişine kapalı olacağı açıklandı.
Bu istasyonlardan metroya giriş ve çıkışın yapılamayacağı ancak Ankaray hattındaki diğer istasyonlardan hizmet verileceği aktarıldı. Hattı kullanmak isteyen yolcuların farklı alternatifleri kullanması rica edildi.