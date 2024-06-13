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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/israil-ordusu-lubnanda-yangin-cikarmak-icin-mancinikla-saldiri-duzenliyor-1084808850.html
İsrail ordusu, Lübnan'da yangın çıkarmak için ‘mancınıkla’ saldırı düzenliyor
İsrail ordusu, Lübnan'da yangın çıkarmak için ‘mancınıkla’ saldırı düzenliyor
Sputnik Türkiye
Gazze’deki kara harekatını sürdürürken Lübnan’a da saldırmaktan çekinmeyen İsrail askerlerinin, yangın çıkarmak için Lübnan'ın güneyine mancınıkla ateş topu... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T16:00+0300
2024-06-13T16:00+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
lübnan
hizbullah
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Basında ve sosyal medyada paylaşılan, bir İsrail askerinin kaydettiği tahmin edilen görüntüde, İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan sınırındaki beton duvarların üzerinden yanan alev topları attığı görülüyor.Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail askerlerinin, "Hizbullah mensuplarının bölgede saklanmasını engellemek amacıyla kuru bitkileri ateşe vermek için" ateş topları fırlattıkları savunuldu.Haberde İsrail ordusunun daha önce ‘molotof kokteyli’ kullandığı belirtildi.Yakın zamanda konuşan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in izlediği yıkım yaklaşımının tarihte görülmediğini ve bu olayın Gazze'deki yıkıcı planın bir parçası olarak şu anda Lübnan'ın güneyinde her gün yaşandığını söylemişti.Sınırdaki duvarın arkasında kalan çalıların, Hizbullah mensuplarının görülmesini zorlaştırdığı iddia edilen haberde, daha önce aynı amaçla insansız hava araçları ve bombaların kullanıldığı kaydedildi.İsrail askerlerinin daha az maliyetli olması nedeniyle mancınık kullandığına yer verilen haberde, "mancınık ile yangın çıkarma saldırılarının" ordu komutanları tarafından beğenilmediği, dronlar ve bombaların kullanılması kararı alındığına yönelik raporların bulunduğu ifade edildi.İsrail askerlerinin videosunun basında ve sosyal medyada geniş çapta yayıldığına işaret edilen haberde, videoyu izleyenlerin "teknolojik açıdan gelişmiş İsrail ordusunun ilkel bir silah kullanması karşısında şaşırdığına" dikkati çekildi.Öte yandan İsrail ordusundan videoya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun ölmesiyle gerginlik arttı.Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/israil-lubnan-savasi-kizisti-hizbullahtan-bir-gunde-ikinci-buyuk-saldiri-1084763737.html
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İsrail ordusu, Lübnan'da yangın çıkarmak için ‘mancınıkla’ saldırı düzenliyor

16:00 13.06.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Gazze’deki kara harekatını sürdürürken Lübnan’a da saldırmaktan çekinmeyen İsrail askerlerinin, yangın çıkarmak için Lübnan'ın güneyine mancınıkla ateş topu fırlattığı görüldü.
Basında ve sosyal medyada paylaşılan, bir İsrail askerinin kaydettiği tahmin edilen görüntüde, İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan sınırındaki beton duvarların üzerinden yanan alev topları attığı görülüyor.
Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail askerlerinin, "Hizbullah mensuplarının bölgede saklanmasını engellemek amacıyla kuru bitkileri ateşe vermek için" ateş topları fırlattıkları savunuldu.
Haberde İsrail ordusunun daha önce ‘molotof kokteyli’ kullandığı belirtildi.
Yakın zamanda konuşan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in izlediği yıkım yaklaşımının tarihte görülmediğini ve bu olayın Gazze'deki yıkıcı planın bir parçası olarak şu anda Lübnan'ın güneyinde her gün yaşandığını söylemişti.
Sınırdaki duvarın arkasında kalan çalıların, Hizbullah mensuplarının görülmesini zorlaştırdığı iddia edilen haberde, daha önce aynı amaçla insansız hava araçları ve bombaların kullanıldığı kaydedildi.
İsrail askerlerinin daha az maliyetli olması nedeniyle mancınık kullandığına yer verilen haberde, "mancınık ile yangın çıkarma saldırılarının" ordu komutanları tarafından beğenilmediği, dronlar ve bombaların kullanılması kararı alındığına yönelik raporların bulunduğu ifade edildi.
İsrail askerlerinin videosunun basında ve sosyal medyada geniş çapta yayıldığına işaret edilen haberde, videoyu izleyenlerin "teknolojik açıdan gelişmiş İsrail ordusunun ilkel bir silah kullanması karşısında şaşırdığına" dikkati çekildi.
Öte yandan İsrail ordusundan videoya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun ölmesiyle gerginlik arttı.
Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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