https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/israil-ordusu-lubnanda-yangin-cikarmak-icin-mancinikla-saldiri-duzenliyor-1084808850.html

İsrail ordusu, Lübnan'da yangın çıkarmak için ‘mancınıkla’ saldırı düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'da yangın çıkarmak için ‘mancınıkla’ saldırı düzenliyor

Sputnik Türkiye

Gazze’deki kara harekatını sürdürürken Lübnan’a da saldırmaktan çekinmeyen İsrail askerlerinin, yangın çıkarmak için Lübnan'ın güneyine mancınıkla ateş topu... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T16:00+0300

2024-06-13T16:00+0300

2024-06-13T16:00+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

lübnan

hizbullah

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Basında ve sosyal medyada paylaşılan, bir İsrail askerinin kaydettiği tahmin edilen görüntüde, İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan sınırındaki beton duvarların üzerinden yanan alev topları attığı görülüyor.Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail askerlerinin, "Hizbullah mensuplarının bölgede saklanmasını engellemek amacıyla kuru bitkileri ateşe vermek için" ateş topları fırlattıkları savunuldu.Haberde İsrail ordusunun daha önce ‘molotof kokteyli’ kullandığı belirtildi.Yakın zamanda konuşan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in izlediği yıkım yaklaşımının tarihte görülmediğini ve bu olayın Gazze'deki yıkıcı planın bir parçası olarak şu anda Lübnan'ın güneyinde her gün yaşandığını söylemişti.Sınırdaki duvarın arkasında kalan çalıların, Hizbullah mensuplarının görülmesini zorlaştırdığı iddia edilen haberde, daha önce aynı amaçla insansız hava araçları ve bombaların kullanıldığı kaydedildi.İsrail askerlerinin daha az maliyetli olması nedeniyle mancınık kullandığına yer verilen haberde, "mancınık ile yangın çıkarma saldırılarının" ordu komutanları tarafından beğenilmediği, dronlar ve bombaların kullanılması kararı alındığına yönelik raporların bulunduğu ifade edildi.İsrail askerlerinin videosunun basında ve sosyal medyada geniş çapta yayıldığına işaret edilen haberde, videoyu izleyenlerin "teknolojik açıdan gelişmiş İsrail ordusunun ilkel bir silah kullanması karşısında şaşırdığına" dikkati çekildi.Öte yandan İsrail ordusundan videoya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, İsrail'in son günlerde düzenlediği saldırılarda üst düzey bir Hizbullah mensubunun ölmesiyle gerginlik arttı.Saha komutanının öldürülmesinin ardından İsrail'e misillemede bulunan Hizbullah'ın, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'e yönelik en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/israil-lubnan-savasi-kizisti-hizbullahtan-bir-gunde-ikinci-buyuk-saldiri-1084763737.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, lübnan, hizbullah