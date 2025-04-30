https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ingiliz-medyasi-trumpin-ilk-doneminde-yetkililer-putinle-gorusmesini-engellemeye-calisiyordu-1095807055.html

İngiliz medyası: Trump'ın ilk döneminde yetkililer, Putin'le görüşmesini engellemeye çalışıyordu

İngiliz medyası: Trump'ın ilk döneminde yetkililer, Putin'le görüşmesini engellemeye çalışıyordu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın ilk başkanlık döneminde ABD’li bürokratların, kendisinin Rus lider Putin ile temaslarını engellemeye çalıştığı öğrenildi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T13:12+0300

2025-04-30T13:12+0300

2025-04-30T13:12+0300

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İngiliz The Economist dergisinin haberine göre, ABD'li bir bürokrat, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yetkililerin, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kurmasını engellemek için çalıştığını söyledi.Habere göre ismi açıklanmayan bürokrat, “(Trump'ın) ilk dönemindeki çalışmamızın yarısı, kendisinin Putin'le konuşmasını engellemekten ibaretti” diye konuştu.Donald Trump, 2017-2021 döneminde ABD’nin 45. Başkanı olarak görev yapmış, 20 Ocak 2025'te ise resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak göreve başlamıştı.Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump ve ekibi, Ukrayna'da özel askeri operasyonun başlamasının ardından Joe Biden yönetiminin tamamen kestiği Moskova ile doğrudan görüşmeleri yeniden başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-putin-ukraynaya-yonelik-saldirilarin-durdurulmasi-talebini-dikkate-alacaktir-1095665628.html

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