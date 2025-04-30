https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ingiliz-medyasi-trumpin-ilk-doneminde-yetkililer-putinle-gorusmesini-engellemeye-calisiyordu-1095807055.html
İngiliz medyası: Trump'ın ilk döneminde yetkililer, Putin'le görüşmesini engellemeye çalışıyordu
İngiliz medyası: Trump'ın ilk döneminde yetkililer, Putin'le görüşmesini engellemeye çalışıyordu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın ilk başkanlık döneminde ABD’li bürokratların, kendisinin Rus lider Putin ile temaslarını engellemeye çalıştığı öğrenildi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T13:12+0300
2025-04-30T13:12+0300
2025-04-30T13:12+0300
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İngiliz The Economist dergisinin haberine göre, ABD'li bir bürokrat, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yetkililerin, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kurmasını engellemek için çalıştığını söyledi.Habere göre ismi açıklanmayan bürokrat, “(Trump'ın) ilk dönemindeki çalışmamızın yarısı, kendisinin Putin'le konuşmasını engellemekten ibaretti” diye konuştu.Donald Trump, 2017-2021 döneminde ABD’nin 45. Başkanı olarak görev yapmış, 20 Ocak 2025'te ise resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak göreve başlamıştı.Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump ve ekibi, Ukrayna'da özel askeri operasyonun başlamasının ardından Joe Biden yönetiminin tamamen kestiği Moskova ile doğrudan görüşmeleri yeniden başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-putin-ukraynaya-yonelik-saldirilarin-durdurulmasi-talebini-dikkate-alacaktir-1095665628.html
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i̇ngiliz medya, the economist, abd, amerika, ukrayna, donald trump, joe biden, haberler, abd, rusya, vladimir putin, özel askeri harekat, temaslar, doğrudan görüşme, moskova, beyaz saray
i̇ngiliz medya, the economist, abd, amerika, ukrayna, donald trump, joe biden, haberler, abd, rusya, vladimir putin, özel askeri harekat, temaslar, doğrudan görüşme, moskova, beyaz saray
İngiliz medyası: Trump'ın ilk döneminde yetkililer, Putin'le görüşmesini engellemeye çalışıyordu
ABD Başkanı Trump’ın ilk başkanlık döneminde ABD’li bürokratların, kendisinin Rus lider Putin ile temaslarını engellemeye çalıştığı öğrenildi.
İngiliz The Economist dergisinin haberine göre, ABD'li bir bürokrat, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde yetkililerin, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kurmasını engellemek için çalıştığını söyledi.
Habere göre ismi açıklanmayan bürokrat, “(Trump'ın) ilk dönemindeki çalışmamızın yarısı, kendisinin Putin'le konuşmasını engellemekten ibaretti” diye konuştu.
Donald Trump, 2017-2021 döneminde ABD’nin 45. Başkanı olarak görev yapmış, 20 Ocak 2025'te ise resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak göreve başlamıştı.
Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump ve ekibi, Ukrayna'da özel askeri operasyonun başlamasının ardından Joe Biden yönetiminin tamamen kestiği Moskova ile doğrudan görüşmeleri yeniden başlattı.