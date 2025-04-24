https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-putin-ukraynaya-yonelik-saldirilarin-durdurulmasi-talebini-dikkate-alacaktir-1095665628.html

Trump: Putin Ukrayna'ya yönelik saldırıların durdurulması talebini dikkate alacaktır

Trump: Putin Ukrayna'ya yönelik saldırıların durdurulması talebini dikkate alacaktır

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurma talebini dikkate alacağından emin olduğunu ifade etti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T20:38+0300

2025-04-24T20:38+0300

2025-04-24T20:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

i̇htilaf

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ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurma talebini dikkate alacağına inandığını söyledi.Gazetecilerin ‘Putin'in kendisini dinleyeceğini düşünüp düşünmediği’ sorusuna ABD Başkanı “Evet” yanıtını verdi.Trump ayrıca, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin belirlediği ‘bir son tarih’ olduğunu söyledi, ancak bu tarihi açıklamadı.Daha önce Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından memnun olmadığını belirterek, saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/peskov-abd-ab-ve-ukrayna-arasinda-cozum-konusunda-anlasmazliklar-mevcut-1095651169.html

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