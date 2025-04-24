https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/trump-putin-ukraynaya-yonelik-saldirilarin-durdurulmasi-talebini-dikkate-alacaktir-1095665628.html
Trump: Putin Ukrayna'ya yönelik saldırıların durdurulması talebini dikkate alacaktır
Trump: Putin Ukrayna'ya yönelik saldırıların durdurulması talebini dikkate alacaktır
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurma talebini dikkate alacağından emin olduğunu ifade etti. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T20:38+0300
2025-04-24T20:38+0300
2025-04-24T20:36+0300
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ukrayna
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ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurma talebini dikkate alacağına inandığını söyledi.Gazetecilerin ‘Putin'in kendisini dinleyeceğini düşünüp düşünmediği’ sorusuna ABD Başkanı “Evet” yanıtını verdi.Trump ayrıca, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin belirlediği ‘bir son tarih’ olduğunu söyledi, ancak bu tarihi açıklamadı.Daha önce Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından memnun olmadığını belirterek, saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/peskov-abd-ab-ve-ukrayna-arasinda-cozum-konusunda-anlasmazliklar-mevcut-1095651169.html
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donald trump, abd, vladimir putin, rusya, ukrayna, i̇htilaf
donald trump, abd, vladimir putin, rusya, ukrayna, i̇htilaf
Trump: Putin Ukrayna'ya yönelik saldırıların durdurulması talebini dikkate alacaktır
ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurma talebini dikkate alacağından emin olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları durdurma talebini dikkate alacağına inandığını söyledi.
Gazetecilerin ‘Putin'in kendisini dinleyeceğini düşünüp düşünmediği’ sorusuna ABD Başkanı “Evet” yanıtını verdi.
Trump ayrıca, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin belirlediği ‘bir son tarih’ olduğunu söyledi, ancak bu tarihi açıklamadı.
Daha önce Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından memnun olmadığını belirterek, saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuştu.