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İngiliz boksörün darbettiği taksici yaşadığı dehşeti anlattı
İngiliz boksörün darbettiği taksici yaşadığı dehşeti anlattı
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici yaşadığı dehşeti anlattı. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T17:30+0300
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İstanbul Havalimanı'ndan taksisine binen İngiltere uyruklu boksörün darbettiği taksi şoförü Kadir Biçer'in Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Öldüresiye dövülen Biçer, bir anda yolcunun kendisine saldırdığını belirtirken, "Önce kulağımı ısırmaya çalıştı, sonra boynuma sarıldı. Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı. Elimi ısırdı, kulaklarımı öpmeye kalktı" dedi. Kendimi can havliyle dışarı attımTaksi şoförü Kadir Biçer, olay günü yolcuyu havalimanından aldığını, gideceği otelin adresini navigasyona yazdığını belirterek, "Araç hareket ettikten kısa süre sonra arka koltuktaki kişi önce kulağımı ısırmaya çalıştı, sonra boynuma sarıldı. Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı. Elimi ısırdı, kulaklarımı öpmeye kalktı. Ağzıma parmaklarını sokmaya çalıştı. Hayatımı tehlikede hissettim." dedi.Kendisini korumak için aracı sağa çekip dışarı çıkmaya çalıştığını dile getiren Biçer, can havliyle seyir halindeki araçtan atladığını ve ağır yaralandığını ifade etti. Biçer, dişlerinde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar meydana geldiğini belirterek, sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.En ağır cezayı alsınKadir Biçer, olay nedeniyle tutuklanan şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğini ifade ederek, en ağır cezayı almasını istedi. Saldırı anları da araç içi kamerası tarafından kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/taksi-soforune-oyuncak-silahla-gasp-taksici-biber-gaziyla-durdurdu-1095360797.html
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taksici, saldırı, saldırı girişimi
taksici, saldırı, saldırı girişimi

İngiliz boksörün darbettiği taksici yaşadığı dehşeti anlattı

17:30 30.04.2025
© Alper KorkmazKadir Biçer
Kadir Biçer - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Alper Korkmaz
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Eyüpsultan'da İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici yaşadığı dehşeti anlattı.
İstanbul Havalimanı'ndan taksisine binen İngiltere uyruklu boksörün darbettiği taksi şoförü Kadir Biçer'in Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Öldüresiye dövülen Biçer, bir anda yolcunun kendisine saldırdığını belirtirken, "Önce kulağımı ısırmaya çalıştı, sonra boynuma sarıldı. Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı. Elimi ısırdı, kulaklarımı öpmeye kalktı" dedi.

Kendimi can havliyle dışarı attım

Taksi şoförü Kadir Biçer, olay günü yolcuyu havalimanından aldığını, gideceği otelin adresini navigasyona yazdığını belirterek, "Araç hareket ettikten kısa süre sonra arka koltuktaki kişi önce kulağımı ısırmaya çalıştı, sonra boynuma sarıldı. Boynumu kırmaya, gözümü oymaya çalıştı. Elimi ısırdı, kulaklarımı öpmeye kalktı. Ağzıma parmaklarını sokmaya çalıştı. Hayatımı tehlikede hissettim." dedi.
Kendisini korumak için aracı sağa çekip dışarı çıkmaya çalıştığını dile getiren Biçer, can havliyle seyir halindeki araçtan atladığını ve ağır yaralandığını ifade etti. Biçer, dişlerinde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar meydana geldiğini belirterek, sağlık durumunun ciddi olduğunu söyledi.

En ağır cezayı alsın

Kadir Biçer, olay nedeniyle tutuklanan şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğini ifade ederek, en ağır cezayı almasını istedi. Saldırı anları da araç içi kamerası tarafından kaydedilmişti.
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2025
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