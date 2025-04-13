https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/taksi-soforune-oyuncak-silahla-gasp-taksici-biber-gaziyla-durdurdu-1095360797.html

Taksi şoförüne oyuncak silahla gasp: Taksici biber gazıyla durdurdu

Taksi şoförüne oyuncak silahla gasp: Taksici biber gazıyla durdurdu

Sputnik Türkiye

Konya'da yaşanan gasp girişimi olayında taksi şoförü, saldırgandan biber gazı kullanarak kurtuldu. 7 suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlının, olayda... 13.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-13T21:30+0300

2025-04-13T21:30+0300

2025-04-13T21:31+0300

türki̇ye

oyuncak

silah

gasp

taksi

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Konya'nın Meram ilçesinde taksi şoförüne oyuncak silahla gasp girişiminde bulunan adam tutuklandı. Müşteri gibi bindiği taksiden inerken, şoför V.K'ye silah doğrultarak kontak anahtarını almaya çalışan saldırganı taksi şoförü biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.İhbar üzerine çalışma başlatan polis gözaltına aldığı şahsın toplam 7 suç kaydı bulunduğunu ve olayda kullandığı silahın oyuncak olduğunu belirledi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/konyada-doktorlarin-hasta-yazismalari-gundem-olmustu-iki-doktor-serbest-birakildi-1095360669.html

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oyuncak, silah, gasp, taksi