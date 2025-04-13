https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/taksi-soforune-oyuncak-silahla-gasp-taksici-biber-gaziyla-durdurdu-1095360797.html
Taksi şoförüne oyuncak silahla gasp: Taksici biber gazıyla durdurdu
Taksi şoförüne oyuncak silahla gasp: Taksici biber gazıyla durdurdu
Sputnik Türkiye
Konya'da yaşanan gasp girişimi olayında taksi şoförü, saldırgandan biber gazı kullanarak kurtuldu. 7 suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlının, olayda... 13.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-13T21:30+0300
2025-04-13T21:30+0300
2025-04-13T21:31+0300
türki̇ye
oyuncak
silah
gasp
taksi
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Konya'nın Meram ilçesinde taksi şoförüne oyuncak silahla gasp girişiminde bulunan adam tutuklandı. Müşteri gibi bindiği taksiden inerken, şoför V.K'ye silah doğrultarak kontak anahtarını almaya çalışan saldırganı taksi şoförü biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.İhbar üzerine çalışma başlatan polis gözaltına aldığı şahsın toplam 7 suç kaydı bulunduğunu ve olayda kullandığı silahın oyuncak olduğunu belirledi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/konyada-doktorlarin-hasta-yazismalari-gundem-olmustu-iki-doktor-serbest-birakildi-1095360669.html
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oyuncak, silah, gasp, taksi
oyuncak, silah, gasp, taksi
Taksi şoförüne oyuncak silahla gasp: Taksici biber gazıyla durdurdu
21:30 13.04.2025 (güncellendi: 21:31 13.04.2025)
Konya'da yaşanan gasp girişimi olayında taksi şoförü, saldırgandan biber gazı kullanarak kurtuldu. 7 suç kaydı bulunduğu tespit edilen zanlının, olayda kullandığı silahın oyuncak olduğu belirlendi.
Konya'nın Meram ilçesinde taksi şoförüne oyuncak silahla gasp girişiminde bulunan adam tutuklandı. Müşteri gibi bindiği taksiden inerken, şoför V.K'ye silah doğrultarak kontak anahtarını almaya çalışan saldırganı taksi şoförü biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis gözaltına aldığı şahsın toplam 7 suç kaydı bulunduğunu ve olayda kullandığı silahın oyuncak olduğunu belirledi.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.