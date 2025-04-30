https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/il-emniyet-mudurlugu-acikladi-ankarada-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1095818775.html
İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kolej Kavşak, Anıtpark ve Anadolu Meydanı çevresinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T17:47+0300
2025-04-30T17:47+0300
2025-04-30T17:47+0300
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yol çalışması
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trafik ihlali
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Ankara’da çok sayıda cadde ve sokak güvenlik önlemleri nedeniyle yarın araç trafiğine kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.00’ten itibaren ihtiyaç halinde Anıt Caddesi’nin, Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu alana açılan tüm sokaklar çift yönlü olarak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin, Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü ve bağlantılı cadde/sokaklar trafiğe kapatılabilecek.1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren etkinlikler sona erene kadar ise kapalı olan yollar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ego-duyurdu-ankarada-3-metro-istasyonu-1-mayista-kapatilacak-1095817397.html
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ankara valiliği, ankara, yol, yol çalışması, yol haritası, yol tabelası, trafik, trafik ihlali, trafik polisi, otobüs, taksi, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı
ankara valiliği, ankara, yol, yol çalışması, yol haritası, yol tabelası, trafik, trafik ihlali, trafik polisi, otobüs, taksi, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı
İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kolej Kavşak, Anıtpark ve Anadolu Meydanı çevresinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Ankara Valiliği’nin koordinasyonunda gerçekleştirilecek önlemler doğrultusunda, saat 04.00'dan itibaren araç giriş çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi.
Ankara’da çok sayıda cadde ve sokak güvenlik önlemleri nedeniyle yarın araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.00’ten itibaren ihtiyaç halinde Anıt Caddesi’nin, Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu alana açılan tüm sokaklar çift yönlü olarak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin, Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü ve bağlantılı cadde/sokaklar trafiğe kapatılabilecek.
1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren etkinlikler sona erene kadar ise kapalı olan yollar:
Anıt Caddesi ve bağlantılı tüm cadde/sokaklar,
GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyant,
Gençlik Caddesi’nin Akdeniz ve Anıt Caddesi arasında kalan kısmı,
Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası,
GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası,
Hipodrom ve Kazım Karabekir Caddesi’ni birbirine bağlayan yan yollar,
İstanbul ve Kazım Karabekir Caddesi arasında bağlantıyı sağlayan tüm varyantlar,
Kazım Karabekir Caddesi’nin Aslanbey Caddesi ile Anadolu Meydanı arası,
Celal Bayar Bulvarı ile çevresindeki bağlantı yolları,
Strazburg Caddesi’nden Celal Bayar Bulvarı’na giden varyantlar,
Kolej Kavşağı ile bağlantılı Aksu, Ziya Gökalp ve Mahmut Esat Bozkurt caddeleri,
Ziya Gökalp Caddesi’nin Kızılay ile Kurtuluş Kavşağı arasındaki bölümü,
Mahmut Esat Bozkurt Caddesi’nin Kolej Kavşak ile Cemre Sokak arası,
Aksu Caddesi ve Cemal Gürsel Caddesi’nin tamamı.