https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/il-emniyet-mudurlugu-acikladi-ankarada-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1095818775.html

İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kolej Kavşak, Anıtpark ve Anadolu Meydanı çevresinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T17:47+0300

2025-04-30T17:47+0300

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Ankara’da çok sayıda cadde ve sokak güvenlik önlemleri nedeniyle yarın araç trafiğine kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.00’ten itibaren ihtiyaç halinde Anıt Caddesi’nin, Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu alana açılan tüm sokaklar çift yönlü olarak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin, Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü ve bağlantılı cadde/sokaklar trafiğe kapatılabilecek.1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 04.00’ten itibaren etkinlikler sona erene kadar ise kapalı olan yollar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ego-duyurdu-ankarada-3-metro-istasyonu-1-mayista-kapatilacak-1095817397.html

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