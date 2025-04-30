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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ibbye-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasi-gozaltindaki-52-kisiden-18i-tutuklandi-1095792333.html
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltındaki 52 kişiden 18'i tutuklandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltındaki 52 kişiden 18'i tutuklandı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 52 kişiden 18'i tutuklandı. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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2. Sulh Ceza Hakimliği, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ya ev hapsi şeklinde adli kontrol, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve iş insanı Rasim Kaya hakkında ev hapsi kararı verdi.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre hakimlik, İBB eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İstanbul İmar İnşaat Danışmanı Sinan Akçiçek, İSKİ Daire Başkanı Adem Şanlısoy, İmar A.Ş Eski Genel Müdürü Onur Soytürk adli kontrolle serbest bırakıldı.İBB eski Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, İBB eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, İBB eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Tuğba Figenkaplan hakkında ise adli kontrol kararı verildi.Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı, Erdinç Çolak, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, iş insanı Mete Mağden, İBB Mühendisi Yakup Öner, İBB Kamulaştırma Genel Müdür Fatih Özçelik, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş Genel Müdürü Melih Geçek, koruma personeli Çağlar Türkmen, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Kültür AŞ Reklam Şefi Gökhan Köseoğlu, Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten hakkında tutuklama kararı verildi.
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türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltındaki 52 kişiden 18'i tutuklandı

05:10 30.04.2025 (güncellendi: 05:19 30.04.2025)
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AA
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 52 kişiden 18'i tutuklandı.
2. Sulh Ceza Hakimliği, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ya ev hapsi şeklinde adli kontrol, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve iş insanı Rasim Kaya hakkında ev hapsi kararı verdi.
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre hakimlik, İBB eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İstanbul İmar İnşaat Danışmanı Sinan Akçiçek, İSKİ Daire Başkanı Adem Şanlısoy, İmar A.Ş Eski Genel Müdürü Onur Soytürk adli kontrolle serbest bırakıldı.
İBB eski Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, İBB eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, İBB eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Tuğba Figenkaplan hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Onur Aldı, Erdinç Çolak, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, iş insanı Mete Mağden, İBB Mühendisi Yakup Öner, İBB Kamulaştırma Genel Müdür Fatih Özçelik, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İSTTELKOM A.Ş Genel Müdürü Melih Geçek, koruma personeli Çağlar Türkmen, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Kültür AŞ Reklam Şefi Gökhan Köseoğlu, Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli, İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten hakkında tutuklama kararı verildi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
TÜRKİYE
İBB soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
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