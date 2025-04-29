https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ibb-sorusturmasinda-guvenlik-kameralari-kapatilan-otelin-guvenlik-muduru-gozaltina-alindi-1095790025.html

İBB soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı

İBB soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği bir oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin olayda otelin güvenlik müdürü gözaltına... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T23:47+0300

2025-04-29T23:47+0300

2025-04-29T23:47+0300

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

haberler

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı.Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin olayın yaşandığı tarihte otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O'yu gözaltına aldı.Otel müdürüyle ilgili yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ibbye-yonelik-sorusturmada-savcilik-30-supheliye-tutuklama-18-supheliye-adli-kontrol-talep-etti-1095789010.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, haberler