https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ibb-sorusturmasinda-guvenlik-kameralari-kapatilan-otelin-guvenlik-muduru-gozaltina-alindi-1095790025.html
İBB soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
İBB soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği bir oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin olayda otelin güvenlik müdürü gözaltına... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T23:47+0300
2025-04-29T23:47+0300
2025-04-29T23:47+0300
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095035382_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_5c77406a24052233676a7fbee99ccfc7.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı.Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin olayın yaşandığı tarihte otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O'yu gözaltına aldı.Otel müdürüyle ilgili yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ibbye-yonelik-sorusturmada-savcilik-30-supheliye-tutuklama-18-supheliye-adli-kontrol-talep-etti-1095789010.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095035382_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b2a0be594bced0ac90174811e3feb201.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, haberler
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, haberler
İBB soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği bir oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin olayda otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı. Otel müdürünün yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı.
Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin olayın yaşandığı tarihte otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O'yu gözaltına aldı.
Otel müdürüyle ilgili yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.