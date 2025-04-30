https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ibbye-yonelik-sorusturmada-yeni-gelisme-kameralari-kapatilan-otelin-muduru-gozaltina-alindi-1095799220.html
İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Kameraları kapatılan otelin müdürü gözaltına alındı
İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Kameraları kapatılan otelin müdürü gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatıldığı otelin müdürü... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T10:29+0300
2025-04-30T10:29+0300
2025-04-30T10:47+0300
türki̇ye
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
operasyon
sinan udil
ekrem i̇mamoğlu
otel
kamera
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş’ta gittiği otelde, olay tarihinde kameraların kapatılması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu otelin o dönemki müdürü Sinan Udil, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Sinan Udil yakalanarak gözaltına alındı.Güvenlik müdürü de gözaltındaAynı dosya kapsamında otelin güvenlik müdürü olan Osman Gündüz Bora Oğurlu da aynı suçlamayla daha önce gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/borsa-istanbul-operasyonu-15-icin-gozalti-karari-verildi-1095796020.html
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i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), operasyon, sinan udil, ekrem i̇mamoğlu, otel, kamera
İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme: Kameraları kapatılan otelin müdürü gözaltına alındı
10:29 30.04.2025 (güncellendi: 10:47 30.04.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatıldığı otelin müdürü Sinan Udil gözaltın alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş’ta gittiği otelde, olay tarihinde kameraların kapatılması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Söz konusu otelin o dönemki müdürü Sinan Udil, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Sinan Udil yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenlik müdürü de gözaltında
Aynı dosya kapsamında otelin güvenlik müdürü olan Osman Gündüz Bora Oğurlu da aynı suçlamayla daha önce gözaltına alınmıştı.