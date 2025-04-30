https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/fsb-hitlerin-intiharina-iliskin-yeni-arsiv-belgeleri-yayinladi-1095791204.html
FSB, Hitler'in intiharına ilişkin yeni arşiv belgeleri yayınladı
FSB, Hitler'in intiharına ilişkin yeni arşiv belgeleri yayınladı
Sputnik Türkiye
FSB, Adolf Hitler'in 80 yıl önce intihar etmesine ilişkin gizliliği kaldırılmış yeni arşiv belgelerini yayınladı. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T01:15+0300
2025-04-30T01:15+0300
2025-04-30T01:14+0300
dünya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
nazi almanyası
adolf hitler
i̇ntihar
arşiv
belge
berlin
sovyetler birliği
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in 80 yıl önceki intiharının koşullarına ilişkin gizliliği kaldırılmış yeni arşiv belgeleri yayınladı.Hitler 30 Nisan 1945'te Sovyet birliklerinin Berlin’i kuşatması sırasında intihar ederek yaşamına son vermişti.FSB tarafından yayınlanan yeni belgelerde, Nazi Führer'in intiharından önce ve sonra sığınağında neler olduğuna dair ayrıntılar yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/nazilerin-toplama-kampi-esirleri-uzerinde-yaptigi-deneylere-iliskin-yeni-belgeler-yayinlandi-1095577209.html
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rusya federal güvenlik servisi (fsb), nazi almanyası, adolf hitler, i̇ntihar, arşiv, belge, berlin, sovyetler birliği
rusya federal güvenlik servisi (fsb), nazi almanyası, adolf hitler, i̇ntihar, arşiv, belge, berlin, sovyetler birliği
FSB, Hitler'in intiharına ilişkin yeni arşiv belgeleri yayınladı
FSB, Adolf Hitler'in 80 yıl önce intihar etmesine ilişkin gizliliği kaldırılmış yeni arşiv belgelerini yayınladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in 80 yıl önceki intiharının koşullarına ilişkin gizliliği kaldırılmış yeni arşiv belgeleri yayınladı.
Hitler 30 Nisan 1945'te Sovyet birliklerinin Berlin’i kuşatması sırasında intihar ederek yaşamına son vermişti.
FSB tarafından yayınlanan yeni belgelerde, Nazi Führer'in intiharından önce ve sonra sığınağında neler olduğuna dair ayrıntılar yer alıyor.