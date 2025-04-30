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FSB, Hitler'in intiharına ilişkin yeni arşiv belgeleri yayınladı
FSB, Hitler'in intiharına ilişkin yeni arşiv belgeleri yayınladı
Sputnik Türkiye
FSB, Adolf Hitler'in 80 yıl önce intihar etmesine ilişkin gizliliği kaldırılmış yeni arşiv belgelerini yayınladı. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in 80 yıl önceki intiharının koşullarına ilişkin gizliliği kaldırılmış yeni arşiv belgeleri yayınladı.Hitler 30 Nisan 1945'te Sovyet birliklerinin Berlin’i kuşatması sırasında intihar ederek yaşamına son vermişti.FSB tarafından yayınlanan yeni belgelerde, Nazi Führer'in intiharından önce ve sonra sığınağında neler olduğuna dair ayrıntılar yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/nazilerin-toplama-kampi-esirleri-uzerinde-yaptigi-deneylere-iliskin-yeni-belgeler-yayinlandi-1095577209.html
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rusya federal güvenlik servisi (fsb), nazi almanyası, adolf hitler, i̇ntihar, arşiv, belge, berlin, sovyetler birliği
rusya federal güvenlik servisi (fsb), nazi almanyası, adolf hitler, i̇ntihar, arşiv, belge, berlin, sovyetler birliği

FSB, Hitler'in intiharına ilişkin yeni arşiv belgeleri yayınladı

01:15 30.04.2025
© SputnikHermann Göring, Adolf Hitler ve Viktor Lutze
Hermann Göring, Adolf Hitler ve Viktor Lutze - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
Hermann Göring, Adolf Hitler ve Viktor Lutze
© Sputnik
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FSB, Adolf Hitler'in 80 yıl önce intihar etmesine ilişkin gizliliği kaldırılmış yeni arşiv belgelerini yayınladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in 80 yıl önceki intiharının koşullarına ilişkin gizliliği kaldırılmış yeni arşiv belgeleri yayınladı.
Hitler 30 Nisan 1945'te Sovyet birliklerinin Berlin’i kuşatması sırasında intihar ederek yaşamına son vermişti.
FSB tarafından yayınlanan yeni belgelerde, Nazi Führer'in intiharından önce ve sonra sığınağında neler olduğuna dair ayrıntılar yer alıyor.
Sachsenhausen toplama kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
DÜNYA
Nazilerin toplama kampı esirleri üzerinde yaptığı deneylere ilişkin yeni belgeler yayınlandı
22 Nisan, 11:07
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