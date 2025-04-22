https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/nazilerin-toplama-kampi-esirleri-uzerinde-yaptigi-deneylere-iliskin-yeni-belgeler-yayinlandi-1095577209.html
Nazilerin toplama kampı esirleri üzerinde yaptığı deneylere ilişkin yeni belgeler yayınlandı
Nazilerin toplama kampı esirleri üzerinde yaptığı deneylere ilişkin yeni belgeler yayınlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nazilerin Sachsenhausen toplama kampı esirleri üzerinde yaptığı deneyleri ortaya koyan, gizliliği kaldırılmış yeni arşiv... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T11:07+0300
2025-04-22T11:07+0300
2025-04-22T11:06+0300
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toplama kampı
sachsenhausen
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Sachsenhausen toplama kampı bundan tam 80 yıl önce Kızıl Ordu tarafından özgürlüğe kavuşturuldu.Bu toplama kampının inşasına 1936'da, Heinrich Himmler'in emriyle siyasi muhaliflerini gözaltında tutmak ve toplama kampı muhafızlarını eğitmek için bir üs olarak kullanılmak üzere başlandı.FSB’den yapılan açıklamada, Sachsenhausen’in Naziler tarafından örnek bir kamp olarak planlandığı ve zaman zaman yabancı heyetler tarafından ziyaret edildiği kaydedildi.Sachsenhausen’da bulunduğu süre boyunca, farklı verilere göre, Hitler işgali altındaki Avrupa ülkelerinden 100 binden fazla esir öldürüldü.17 Aralık 1946’da, Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın Berlin'deki acil hareket grubunun memurlarının düzenlediği arama çalışmaları sonucu, Sachsenhausen Direktörü Anton Kaindl ve 15 çalışanı tutukladı. Soruşturma sırasında, toplama kampında Naziler tarafından işlenen insanlık dışı suçlar ile ilgili ayrıntılı itiraflarda bulundu.GAZ ODALARI VE ÖLÜM İĞNELERİKaindl, 20 Aralık 1946'da Berlin'de verdiği ifade sırasında, binlerce toplama kampı esirinin öldürülmesine ilişkin suçunu kabul ederek şunu dedi:Kaindl, 1942'den 1945'e kadar kamp komutanlığı yaptığı dönemde, esirlerin gruplar halinde ve tek tek mekanik sabit ve taşınabilir darağaçlarında asılarak, özel donanımlı bir odada kurşuna dizilerek, gaz odasında ve son olarak yiyeceklere zehir koyularak ve iğne yapılarak zehirlendiğini söyledi.Sachsenhausen kampı insanlık dışı ve çoğu zaman ölümcül insan deneylerinin yapıldığı bir yerdi.Kaindl'ın yaptığı itiraflardan, 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne yapılan saldırıdan birkaç gün önce, Adolf Hitler tarafından Alman birliklerine, esir alınan Kızıl Ordu asker ve komutanlarının toplama kamplarına gönderilmesi yönünde çok gizli bir emir gönderildiği ortaya çıktı.Kamptaki esirlerin toplu olarak imha edilmesine yönelik suç emirlerini bizzat yerine getirdiğini itiraf eden komutan, ayrıca esirler üzerinde çok sayıda ‘deney’ yapıldığını belirterek şunu anlattı:ÖZEL TOPLAMA KAMPIKaindl, Sachsenhausen'in Nazi Almanyası'nın ‘ölüm kampları’ arasında özel bir konuma sahip olduğunu ve bunun sadece Berlin'e yakın konumu kaynaklanmadığını ifade etti:Sovyet Ordusu’nun Berlin’de 23-31 Ekim 1947 döneminde halka açık düzenlediği duruşmada, Kaindl ağır işlerde çalıştırılmak üzere ömür boyu hapse mahkum edildi.Mahkeme kararında, Kaindl yönetiminde ölüm kampına dönüştürülen Sachsenhausen’de en az 42 bin esir öldürüldüğü kaydedildi.Kaindl, Sovyetler Birliği İçişleri Bakanlığı’na bağlı Vorkuta Kampı’nda 1948 yılında öldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/trumpa-destek-dusuyor-goreve-basladigi-gunden-bu-yana-en-dusuk-seviyeyi-gordu-1095573540.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), nazi almanyası, adolf hitler, toplama kampı, sachsenhausen, heinrich himmler
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), nazi almanyası, adolf hitler, toplama kampı, sachsenhausen, heinrich himmler
Nazilerin toplama kampı esirleri üzerinde yaptığı deneylere ilişkin yeni belgeler yayınlandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Nazilerin Sachsenhausen toplama kampı esirleri üzerinde yaptığı deneyleri ortaya koyan, gizliliği kaldırılmış yeni arşiv belgelerini paylaştı.
Sachsenhausen toplama kampı bundan tam 80 yıl önce Kızıl Ordu tarafından özgürlüğe kavuşturuldu.
Bu toplama kampının inşasına 1936'da, Heinrich Himmler'in emriyle siyasi muhaliflerini gözaltında tutmak ve toplama kampı muhafızlarını eğitmek için bir üs olarak kullanılmak üzere başlandı.
FSB’den yapılan açıklamada, Sachsenhausen’in Naziler tarafından örnek bir kamp olarak planlandığı ve zaman zaman yabancı heyetler tarafından ziyaret edildiği kaydedildi.
Sachsenhausen’da bulunduğu süre boyunca, farklı verilere göre, Hitler işgali altındaki Avrupa ülkelerinden 100 binden fazla esir öldürüldü.
17 Aralık 1946’da, Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın Berlin'deki acil hareket grubunun memurlarının düzenlediği arama çalışmaları sonucu, Sachsenhausen Direktörü Anton Kaindl ve 15 çalışanı tutukladı. Soruşturma sırasında, toplama kampında Naziler tarafından işlenen insanlık dışı suçlar ile ilgili ayrıntılı itiraflarda bulundu.
GAZ ODALARI VE ÖLÜM İĞNELERİ
Kaindl, 20 Aralık 1946'da Berlin'de verdiği ifade sırasında, binlerce toplama kampı esirinin öldürülmesine ilişkin suçunu kabul ederek şunu dedi:
Çok sayıda şubesi bulunan Sachsenhausen toplama kampının, doğrudan benim gözetimim altında Hitler yetkilileri tarafından Sovyet savaş esirlerinin ve Sovyet sivillerin toplu olarak katledildiği bir yere dönüştürüldüğünü kabul ediyorum.
Kaindl, 1942'den 1945'e kadar kamp komutanlığı yaptığı dönemde, esirlerin gruplar halinde ve tek tek mekanik sabit ve taşınabilir darağaçlarında asılarak, özel donanımlı bir odada kurşuna dizilerek, gaz odasında ve son olarak yiyeceklere zehir koyularak ve iğne yapılarak zehirlendiğini söyledi.
Sachsenhausen kampı insanlık dışı ve çoğu zaman ölümcül insan deneylerinin yapıldığı bir yerdi.
Kaindl'ın yaptığı itiraflardan, 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne yapılan saldırıdan birkaç gün önce, Adolf Hitler tarafından Alman birliklerine, esir alınan Kızıl Ordu asker ve komutanlarının toplama kamplarına gönderilmesi yönünde çok gizli bir emir gönderildiği ortaya çıktı.
Kamptaki esirlerin toplu olarak imha edilmesine yönelik suç emirlerini bizzat yerine getirdiğini itiraf eden komutan, ayrıca esirler üzerinde çok sayıda ‘deney’ yapıldığını belirterek şunu anlattı:
1942 sonbaharında, Kriminal Polis Genel Müdürlüğü'nde kimyager-teknisyen olarak çalışan Dr. Witman, yeni bir el bombası test etmek için bir deney yapmasına izin verilmesi talimatıyla Sachsenhausen kampına geldi. Witman'a sanayi avlusunda uygun bir oda tahsis ettim. İki Rus esir, Witman'ın asistanı tarafından el bombasının test edileceği odaya götürüldü. El bombası, Dr. Witman'ın asistanı tarafından Rus savaş esirlerinin yerleştirildiği odaya benim yanımda atıldı.
Kaindl, Sachsenhausen'in Nazi Almanyası'nın ‘ölüm kampları’ arasında özel bir konuma sahip olduğunu ve bunun sadece Berlin'e yakın konumu kaynaklanmadığını ifade etti:
Faşizmin en ciddi siyasi muhalifleri, Fransa, Çekoslovakya, Avusturya, Hollanda olsun birçok Avrupa ülkeden önde gelen devlet adamı, Alman ordusu tarafından işgal edilmeden önce bu ülkelerin başkanları ve bakanları olan kişiler Sachsenhausen’de tutuluyordu. En gizli ve sorumlu imha operasyonları, Himmler'in ve Alman hükümetinin diğer önde gelen isimlerinin ve Alman istihbarat ve cezalandırma organlarının kişisel emirleriyle Sachsenhausen kampında gerçekleştiriliyordu.
Sovyet Ordusu’nun Berlin’de 23-31 Ekim 1947 döneminde halka açık düzenlediği duruşmada, Kaindl ağır işlerde çalıştırılmak üzere ömür boyu hapse mahkum edildi.
Mahkeme kararında, Kaindl yönetiminde ölüm kampına dönüştürülen Sachsenhausen’de en az 42 bin esir öldürüldüğü kaydedildi.
Kaindl, Sovyetler Birliği İçişleri Bakanlığı’na bağlı Vorkuta Kampı’nda 1948 yılında öldü.