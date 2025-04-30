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FETÖ şüphelisi 18 doktor yakalandı
FETÖ şüphelisi 18 doktor yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 'hücresel TUS kampına' katılan 18 doktor yakalandı. Şüphelilerin halihazırda aktif... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T10:34+0300
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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aktif olarak doktorluk yapan 18 şüpheli yakalandı.Ekipler, FETÖ'nün oluşturduğu hücresel alanlarda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanma adı altında yapılan kamplara katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.TUS kamplarına katılmışlarHaklarında daha önce itirafçı beyanları bulunan ve Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası hesap hareketleri olan 18 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların örgüt tarafından ders çalışma adı altında kendilerine ait yurtta hücresel olarak oluşturulan TUS kampına katıldıklarını belirledi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aktif olarak doktorluk yapan 18 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/fetoye-yonelik-operasyonlarda-169-supheli-yakalandi-1095794353.html
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fetö, i̇stanbul, doktor, şüpheli
fetö, i̇stanbul, doktor, şüpheli

FETÖ şüphelisi 18 doktor yakalandı

10:34 30.04.2025 (güncellendi: 10:35 30.04.2025)
© AAFETÖ şüphelisi 18 doktor yakalandı
FETÖ şüphelisi 18 doktor yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AA
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İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 'hücresel TUS kampına' katılan 18 doktor yakalandı. Şüphelilerin halihazırda aktif doktorluk yaptığı belirlendi.
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aktif olarak doktorluk yapan 18 şüpheli yakalandı.

Ekipler, FETÖ'nün oluşturduğu hücresel alanlarda Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanma adı altında yapılan kamplara katılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

TUS kamplarına katılmışlar

Haklarında daha önce itirafçı beyanları bulunan ve Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası hesap hareketleri olan 18 şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıların örgüt tarafından ders çalışma adı altında kendilerine ait yurtta hücresel olarak oluşturulan TUS kampına katıldıklarını belirledi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aktif olarak doktorluk yapan 18 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
TÜRKİYE
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı
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