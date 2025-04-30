https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/fethiye--rodos-deniz-otobusleri-seferleri-31-mayista-basliyor-1095813492.html

Fethiye- Rodos deniz otobüsleri seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor

Fethiye- Rodos deniz otobüsleri seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor

Sputnik Türkiye

Fethiye ile Rodos Adası arasında deniz otobüsleri seferlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T15:56+0300

2025-04-30T15:56+0300

2025-04-30T15:56+0300

yaşam

fethiye

rodos adası

feribot seferleri

feribot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084969419_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a9eec3521371e583163f3e792f530dc0.jpg

Muğla Fethiye ile Rodos Adası arasında deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Seferler haziranda haftanın 4 günü, temmuz ve ağustos aylarında ise haftanın her günü karşılıklı yapılacak. Sabah Fethiye'den hareket edilecekMuğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İstanbul Deniz Otobüsleri işbirliğiyle Fethiye-Rodos hattında yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferler 31 Mayıs'ta başlayacak.Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muğla Kent Hizmetleri AŞ'nin (MUTTAŞ) desteğiyle başlayacak seferler Fethiye çıkışlı olacak. Fethiye'den saat 08.30'da Rodos'a hareket edilecek, aynı gün Rodos'tan saat 17.30'da Fethiye'ye dönüş yapılacak.Toplam 192 sefer planlanıyorSeferler haziranda haftanın 4 günü, temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek sezon boyunca haftanın her günü karşılıklı yapılacak. Eylülde ise seferler yeniden haftanın 4 günü olacak şekilde devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında 192 karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/adaya-gidenler-kapida-kalmislardi-rodosa-kapida-vize-sorunu-cozuldu-1084969336.html

fethiye

rodos adası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fethiye, rodos adası, feribot seferleri, feribot