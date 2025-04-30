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Fethiye- Rodos deniz otobüsleri seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor
Fethiye- Rodos deniz otobüsleri seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor
Sputnik Türkiye
Fethiye ile Rodos Adası arasında deniz otobüsleri seferlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Muğla Fethiye ile Rodos Adası arasında deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Seferler haziranda haftanın 4 günü, temmuz ve ağustos aylarında ise haftanın her günü karşılıklı yapılacak. Sabah Fethiye'den hareket edilecekMuğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İstanbul Deniz Otobüsleri işbirliğiyle Fethiye-Rodos hattında yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferler 31 Mayıs'ta başlayacak.Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muğla Kent Hizmetleri AŞ'nin (MUTTAŞ) desteğiyle başlayacak seferler Fethiye çıkışlı olacak. Fethiye'den saat 08.30'da Rodos'a hareket edilecek, aynı gün Rodos'tan saat 17.30'da Fethiye'ye dönüş yapılacak.Toplam 192 sefer planlanıyorSeferler haziranda haftanın 4 günü, temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek sezon boyunca haftanın her günü karşılıklı yapılacak. Eylülde ise seferler yeniden haftanın 4 günü olacak şekilde devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında 192 karşılıklı sefer gerçekleştirecek.
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fethiye, rodos adası, feribot seferleri, feribot

Fethiye- Rodos deniz otobüsleri seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor

15:56 30.04.2025
© İHARodos adasına giden turistler
Rodos adasına giden turistler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© İHA
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Fethiye ile Rodos Adası arasında deniz otobüsleri seferlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı.
Muğla Fethiye ile Rodos Adası arasında deniz otobüsü seferleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Seferler haziranda haftanın 4 günü, temmuz ve ağustos aylarında ise haftanın her günü karşılıklı yapılacak.

Sabah Fethiye'den hareket edilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İstanbul Deniz Otobüsleri işbirliğiyle Fethiye-Rodos hattında yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferler 31 Mayıs'ta başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muğla Kent Hizmetleri AŞ'nin (MUTTAŞ) desteğiyle başlayacak seferler Fethiye çıkışlı olacak. Fethiye'den saat 08.30'da Rodos'a hareket edilecek, aynı gün Rodos'tan saat 17.30'da Fethiye'ye dönüş yapılacak.

Toplam 192 sefer planlanıyor

Seferler haziranda haftanın 4 günü, temmuz ve ağustos aylarındaki yüksek sezon boyunca haftanın her günü karşılıklı yapılacak. Eylülde ise seferler yeniden haftanın 4 günü olacak şekilde devam edecek.
Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında 192 karşılıklı sefer gerçekleştirecek.
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