Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar

Sandıkta seçmenden tokadı yiyince başlarlar millete hakaret etmeye, milleti suçlamaya. Kendileri içinde hiçbir şey olmayan boş çuval gibi ayakta durmaları mümkün değil. Demokrasinin kalitesini düşüren temel sorun toksik muhalefet anlayışı. CHP en büyük muhalefet partisidir. Liseli gençleri kullandırtmadığı için Milli Eğitim Bakanımıza, ekonomimize yönelik oyunları bozduğu için Hazine ve Maliye Bakanımıza, yalanlarını yüzüne vurduğu için İçişleri Bakanımıza, ucuz yoldan gündeme gelmeye çalışıyor. Şahsımız, Kabine üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza hakaretleri, kullandığı seviyesiz ifadeleri CHP Genel Başkanı ve şürekasına iade ediyorum