https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-1095804763.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar
Sputnik Türkiye
erdoğan ak parti grubu
2025-04-30T12:52+0300
2025-04-30T12:52+0300
2025-04-30T13:38+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
son dakika
cumhurbaşkanı
özgür özel
ali yerlikaya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı konuşmasına muhalefete eleştiri ile başladı:'Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde'Erdoğan'dan 'bant' çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden CHP lideri Özgür Özel'in 'bant' açıklamasını hatırlattı ve "Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar." diyerek tepkisini dile getirdi.Özgür Özel'in bant açıklaması nedir?CHP Genel Başkanı Özel, "polislerin bant taşıdığı ve bantlarla kamera kapattığı"nı iddia etmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Polislerin bantlarla kamera kapattığı" iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz." açıklamasında bulunmuştu.Yolsuzluk operasyonlarıÖzgür Özel'e İstanbul eleştirisi'Millet bahçelerini CHP'de bulamazsınız'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar
12:52 30.04.2025 (güncellendi: 13:38 30.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, CHP lideri Özel'e eleştirilerini sıraladı ve 'bant' polemiğini hatırlattı. Erdoğan "Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı konuşmasına muhalefete eleştiri ile başladı:
Sandıkta seçmenden tokadı yiyince başlarlar millete hakaret etmeye, milleti suçlamaya. Kendileri içinde hiçbir şey olmayan boş çuval gibi ayakta durmaları mümkün değil. Demokrasinin kalitesini düşüren temel sorun toksik muhalefet anlayışı. CHP en büyük muhalefet partisidir. Liseli gençleri kullandırtmadığı için Milli Eğitim Bakanımıza, ekonomimize yönelik oyunları bozduğu için Hazine ve Maliye Bakanımıza, yalanlarını yüzüne vurduğu için İçişleri Bakanımıza, ucuz yoldan gündeme gelmeye çalışıyor. Şahsımız, Kabine üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza hakaretleri, kullandığı seviyesiz ifadeleri CHP Genel Başkanı ve şürekasına iade ediyorum
'Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde'
Kalkmış perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşuyor. Ondan önceki de cumhurbaşkanı olacaktı tarih oldu. bunun nefesi 2028'e yetişecek mi göreceğiz
Erdoğan'dan 'bant' çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden CHP lideri Özgür Özel'in 'bant' açıklamasını hatırlattı ve "Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı, bantçı olup çıktılar." diyerek tepkisini dile getirdi.
Özgür Özel'in bant açıklaması nedir?
CHP Genel Başkanı Özel, "polislerin bant taşıdığı ve bantlarla kamera kapattığı"nı iddia etmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Polislerin bantlarla kamera kapattığı" iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz." açıklamasında bulunmuştu.
Suriye'deki gelişmeleri de ekonomideki hassasiyetleri de yönetiyoruz. Deprem meselesi başta olmak üzere her hususta hareket ediyoruz. Kendilerine emanet edilen kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi, ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Hırsızlığın yolsuzluğun ahlaksızlığın partisi pırtısı kimliği olmaz. Bu milletin hakkını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcu.
Özgür Özel'e İstanbul eleştirisi
İlginç olan şu, İstanbul'u ağzından düşürmeyen CHP Genel Başkanı depremden ancak 5 gün sonra şehrin yolunu hatırladı. Onda da koltuğunu borçlu olduğu patronundan talimat almaya gitmiştir. İstanbul'un gerçek gündeminden kopuklar.
'Millet bahçelerini CHP'de bulamazsınız'
CHP'nin belediyelerinde millet bahçesi bulamazsınız ama biz dertliyiz dertli.