https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/denizlide-2-yasindaki-bebege-darp-annenin-erkek-arkadasi-gozaltina-alindi-1095823081.html
Denizli'de 2 yaşındaki bebeğe darp: Annenin erkek arkadaşı gözaltına alındı
Denizli'de 2 yaşındaki bebeğe darp: Annenin erkek arkadaşı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 2 yaşındaki bebeği darp ettiği ileri sürülen erkek yakalandı. Olay annenin bebeğini acil servise getirmesiyle ortaya çıktı. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T23:36+0300
2025-04-30T23:36+0300
2025-04-30T23:37+0300
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bebek
darp
şiddet
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne 22 yaşındaki anne S.B.D. tarafından getirilen 2 yaşındaki bebeğin darp edildiği tespit edildi.Durumun bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Anne S.B.D'nin ifadesi doğrultusunda, bebeği annenin erkek arkadaşı 25 yaşındaki S.D'nin darp ettiği belirlendi.Şüpheli, evinde gözaltına alındı.Darp edilen bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-israil-suriyedeki-birlik-cabalarina-zarar-veren-hava-1095821556.html
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bebek, darp, şiddet, çocuğa şiddet
bebek, darp, şiddet, çocuğa şiddet
Denizli'de 2 yaşındaki bebeğe darp: Annenin erkek arkadaşı gözaltına alındı
23:36 30.04.2025 (güncellendi: 23:37 30.04.2025)
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 2 yaşındaki bebeği darp ettiği ileri sürülen erkek yakalandı. Olay annenin bebeğini acil servise getirmesiyle ortaya çıktı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne 22 yaşındaki anne S.B.D. tarafından getirilen 2 yaşındaki bebeğin darp edildiği tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Anne S.B.D'nin ifadesi doğrultusunda, bebeği annenin erkek arkadaşı 25 yaşındaki S.D'nin darp ettiği belirlendi.
Şüpheli, evinde gözaltına alındı.
Darp edilen bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.