https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/datcada-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095794396.html
Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saat 08.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.57 kilometre derinliğinde kaydedilen... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T08:54+0300
2025-04-30T08:54+0300
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Muğla'nın Datça yakınlarında saat 8.36 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre, bugün (30 Nisan 2025) saat 08.36 Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.57 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/muglada-38-buyuklugunde-deprem-oldu-1095794231.html
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deprem, datça
Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:54 30.04.2025 (güncellendi: 09:05 30.04.2025)
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saat 08.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.57 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevrede hafif şekilde hissedildi.
Muğla'nın Datça yakınlarında saat 8.36 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD verilerine göre, bugün (30 Nisan 2025) saat 08.36 Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.57 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediğini açıkladı.