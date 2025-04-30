https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/datcada-44-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095794396.html

Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saat 08.36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.57 kilometre derinliğinde kaydedilen... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

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deprem

datça

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Muğla'nın Datça yakınlarında saat 8.36 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre, bugün (30 Nisan 2025) saat 08.36 Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.57 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/muglada-38-buyuklugunde-deprem-oldu-1095794231.html

datça

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deprem, datça