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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/brics-ve-g7nin-kuresel-ekonomiye-katkilari-arasindaki-fark-rekor-seviyeye-ulasti-1095793530.html
BRICS ve G7'nin küresel ekonomiye katkıları arasındaki fark rekor seviyeye ulaştı
BRICS ve G7'nin küresel ekonomiye katkıları arasındaki fark rekor seviyeye ulaştı
Sputnik Türkiye
BRICS'in küresel ekonomideki payı geçen yıl yüzde 36.8 oranına ulaşırken G7 ile arasındaki fark tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Sputnik, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) paylaştığı bilgiler temelinde yaptığı hesap sonucu, BRICS ve G7'nin küresel ekonomiye katkıları arasındaki farkın rekor seviyeye ulaştığını tespit etti.BRICS'in küresel ekonomiye katkısı geçen yıl 0.64 puan arttı. Aynı zamanda, G7'nin küresel ekonomideki payı yıl içinde 0.42 puan kaybederek yüzde 28,86'ya geriledi ve böylece ilk kez yüzde 29'un altına düştü.Bunun sonucunda, BRICS ve G7'nin katkıları arasında bir önceki yıl 6.9 puan olan fark geçen yıl 8 puana çıkarak rekor seviyeye ulaştı.Bunun nedeni BRICS ülkelerinin hızlı büyümesi. Bu ülkelerden yedisi geçen yıl küresel ekonomiye katkılarını arttırdı:Çin'in payı 0.34 puan artarak yüzde 19.45'e;Hindistan'ınki 0.25 puan artarak yüzde 8.25'e;Rusya'nınki 0.05 puan artarak yüzde 3.54'e;Etiyopya’nınki 0.01 puanlık artışla yüzde 0.27'ye yükseldi.Brezilya (%2.4), İran (%0.9) ve BAE'de (%0.4) de 0.01 puanın altında kalan artışlar sergiledi.BRICS ülkeleri arasında küresel ekonomideki payları azalan ülkeler Mısır ve Güney Afrika oldu. Her birinin payı yaklaşık 0.01 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 1.14 ve yüzde 0.5'e geriledi.Öte yandan tüm G7 ülkeleri küresel ekonomiye katkılarında bir düşüş kaydetti. Japonya ve Almanya her biri 0.1 puanlık düşüş ve sırasıyla yüzde 3.3 ve 3.06’lik payla en fazla düşüş kaydeden ülkeler oldu. Aynı zamanda, İngiltere (%2.2), İtalya (%1.8) ve Fransa'nın (%2.2) küresel ekonomiye katkıları 0.05'er puan düştü. Kanada'nın payı bir önceki yıl yüzde 1.4 iken yüzde 1.3'e düşerken ABD'nin payı yüzde 14.94 iken yüzde 14.88 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/trump-putinin-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirmek-istedigine-inaniyor-1095793227.html
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brics, g7, çin, rusya, abd, uluslararası para fonu (imf), etiyopya, hindistan, almanya, japonya
brics, g7, çin, rusya, abd, uluslararası para fonu (imf), etiyopya, hindistan, almanya, japonya

BRICS ve G7'nin küresel ekonomiye katkıları arasındaki fark rekor seviyeye ulaştı

08:05 30.04.2025
© Sputnik / Григорий СысоевBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
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BRICS'in küresel ekonomideki payı geçen yıl yüzde 36.8 oranına ulaşırken G7 ile arasındaki fark tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Sputnik, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) paylaştığı bilgiler temelinde yaptığı hesap sonucu, BRICS ve G7'nin küresel ekonomiye katkıları arasındaki farkın rekor seviyeye ulaştığını tespit etti.
BRICS'in küresel ekonomiye katkısı geçen yıl 0.64 puan arttı. Aynı zamanda, G7'nin küresel ekonomideki payı yıl içinde 0.42 puan kaybederek yüzde 28,86'ya geriledi ve böylece ilk kez yüzde 29'un altına düştü.
Bunun sonucunda, BRICS ve G7'nin katkıları arasında bir önceki yıl 6.9 puan olan fark geçen yıl 8 puana çıkarak rekor seviyeye ulaştı.
Bunun nedeni BRICS ülkelerinin hızlı büyümesi. Bu ülkelerden yedisi geçen yıl küresel ekonomiye katkılarını arttırdı:
Çin'in payı 0.34 puan artarak yüzde 19.45'e;
Hindistan'ınki 0.25 puan artarak yüzde 8.25'e;
Rusya'nınki 0.05 puan artarak yüzde 3.54'e;
Etiyopya’nınki 0.01 puanlık artışla yüzde 0.27'ye yükseldi.
Brezilya (%2.4), İran (%0.9) ve BAE'de (%0.4) de 0.01 puanın altında kalan artışlar sergiledi.
BRICS ülkeleri arasında küresel ekonomideki payları azalan ülkeler Mısır ve Güney Afrika oldu. Her birinin payı yaklaşık 0.01 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 1.14 ve yüzde 0.5'e geriledi.
Öte yandan tüm G7 ülkeleri küresel ekonomiye katkılarında bir düşüş kaydetti. Japonya ve Almanya her biri 0.1 puanlık düşüş ve sırasıyla yüzde 3.3 ve 3.06’lik payla en fazla düşüş kaydeden ülkeler oldu. Aynı zamanda, İngiltere (%2.2), İtalya (%1.8) ve Fransa'nın (%2.2) küresel ekonomiye katkıları 0.05'er puan düştü. Kanada'nın payı bir önceki yıl yüzde 1.4 iken yüzde 1.3'e düşerken ABD'nin payı yüzde 14.94 iken yüzde 14.88 oldu.
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